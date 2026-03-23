El CTA incluirá la expulsión de Fede Valverde en el Tiempo de Revisión

La expulsión de Fede Valverde en el derbi madrileño será objeto de análisis esta semana. Según ha informado Isaac Fouto en 'El Partidazo de COPE' de este lunes, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) analizará este martes la polémica acción entre Fede Valverde y Álex Baena en su espacio de análisis 'Tiempo de Revisión', que se emite cada semana.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Fede Valverde, expulsado en el derbi Real Madrid-Atlético

Respaldo a Munuera Montero

Lejos de forofismos y presiones, el organismo arbitral tiene previsto respaldar la decisión adoptada por José Luis Munuera Montero, el colegiado del encuentro. La información apunta a que van a calificar la patada como una expulsión justa, basándose en el criterio de que el futbolista uruguayo "no tuvo en ningún momento la intención de jugar el balón".

La única jugada del derbi a revisión

Isaac Fouto ha detallado que esta será la única acción del derbi que se va a analizar mañana, ya que ha sido la elegida por el comité de expertos del CTA. Por lo tanto, quedan fuera de revisión otras jugadas que generaron controversia, como el posible penalti de Carvajal sobre Marcos Llorente o el penalti señalado a favor del Real Madrid de Hancko.

Jugada polémica entre Carvajal y Llorente, en el Real Madrid-Atlético

Valverde, a la espera de la sanción

Este análisis se produce a tan solo un par de días de que el Comité de Disciplina anuncie la sanción para Fede Valverde. Tal y como se explicó en el mismo programa, el centrocampista se expone a dos partidos de sanción, ya que todo apunta a que Disciplina considere que "el balón no estaba a distancia de ser jugado" por parte del uruguayo.