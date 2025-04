Feliciano López, en El Partidazo de COPE: "Habría sido ideal que Alcaraz no hubiera jugado en Barcelona"

¿Desde cuándo sabías que no jugaría Alcaraz?: Desde el martes o el lunes por la noche. Hablé con él el día de la presentación de Sudoku, sabía que estaba jodido pero ahí hablé con él. Antes de encontrármelo sabía que no jugaba. Imagino que quería hacer de manera oficial aquí en la Caja, pero me parece bien que espere unos días.

¿Cuál fue tu reacción?: Estamos acostumbrados. Los torneos de tenis pierden a veces a sus mejores jugadores. Es verdad que en Barcelona no le vi que acabara cojeando pero en frío cambio todo. Me llevé un palo por perder a Carlitos y porque no me lo esperaba, tenía confianza en que no fuera nada grave. Llamé al médico de allí y me dijo que no parecía nada importante. Hay que priorizar más. El haber jugado Montecarlo y Barcelona casi seguido, sin descanso... son muchos partidos; hubiera sido mejor que no lo hubiera jugado.

¿Que no vaya Carlos supone que vaya menos gente?: La gente compra las entradas con mucho tiempo. Lo único que cambia son las audiencias, que son importantes, pero el torneo se vende con mucha antelación. Un torneo como este no puede depender de Carlos, Djokovic o Rafa y Federer en su día.

¿Eres optimista de cara a la final?: Si el Madrid pierde la final de Copa dormiré igual, solo estaré cabreado cinco minutos. Será una final disputada porque el Barcelona no está jugando tan bien y ha sufrido y se le ha visto vulnerable. Va a ser un partido complicado para el Madrid y el favorito es el Barça. En otro momento de la temporada te diría que está al 70-30% pero ahora está muy igualado. Pensando en el ahora, me llevaría a Pedri al Madrid; sería más necesario que Lamine Yamal.

¿Venderías a Vinicius?: Todos los jugadores del Madrid son prescindibles. Entre él y Mbappé vendo antes a Vinicius; Mbappé es el mejor jugador del mundo.