Enrique Cerezo, en El Partidazo de COPE: "El problema de los árbitros es el VAR, una herramienta que no va bien"

Este jueves, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, cumplió 77 años y en El Partidazo de COPE le felicitamos. Juanma Castaño habló con él de la actualidad del club rojiblanco, que está peleando el liderato en Liga, está en semifinales de la Copa del Rey muy vivo tras el 4-4 del partido de ida contra el Barcelona y jugará el martes los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid.

Sobre el partido contra el Barcelona, que el Atleti logró empatar en el descuento, dijo que “nos ha tocado todo, el Gordo en la Liga, en la Champions y en la Copa. Fue un partido bonito, de los antiguos, como los de los años 90. Laporta estaba preocupado porque siempre le marcábamos en los últimos minutos y le dije 'pues hemos venido a eso', y volvió a pasar”.

El sábado, el Atleti jugará contra el Athletic y el martes, contra el Real Madrid: ”Estas dos semanas son cruciales porque está en juego la Liga y la Champions. Todo está al 50-0%, esperamos seguir adelante en las tres competiciones”.

Sobre si es el mejor momento del Atlético de Madrid: “Es un momento magnífico, hay un magnífico equipo y magníficos jugadores. Esto, con un gran entrenador que les dirige muy bien, hace que podamos tener opciones. Julián Álvarez es súper bueno, se pasa los 90 minutos corriendo.... el Madrid sí lo querría. Es un ídolo de la afición”. Sobre quién le da más miedo del Real Madrid, reconoció que “el que más me gusta es Mbappé, pero todos son magníficos. El Barça tiene un equipo magnífico, hemos tenido suerte y buen juego contra ellos y hemos salido adelante, pero te puede volver loco en una buena tarde”.

EFE BARCELONA, 25/02/2025.- El delantero del Atlético Alexander Sörloth (d) celebra tras marcar el cuarto gol, durante el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan este martes en el estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Siu Wu

Juanma Castaño le preguntó por los tuits del Atlético de Madrid contra las quejas arbitrales del Real Madrid: “No tengo Twitter y no me fijo en cosas de esas. Real Madrid TV tampoco lo veo mucho”.

Sobre Simeone dijo que “El Cholo está fenomenalmente bien y ahora se ha puesto en forma. El correr mucho por la banda, adelgaza. Y su hijo no veas cómo corre, tiene una fuerza increíble. Ha salido perfecta la opción por él”.

Sobre la posibilidad de que Griezmann se marche el próximo verano, reconoció que no sabe nada: “Es el estandarte del Atlético de Madrid, dudo de que se quiera marchar”

CORDONPRESS Griezmann marca en Montjuic durante el partido de Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid

El presidente del Atlético de Madrid habló de las polémicas arbitrales de las últimas semanas: “Está todo un poco desfasado con el tema de los árbitros, ni han mejorado ni han empeorado, su problema es una herramienta que no va bien, que es el VAR. A veces ve cosas que no ve bien. Cuando un VAR no actúa, no hay ningún problema”.

Cerezo elogió el trabajo de Florentino Pérez al frente del Real Madrid: “Florentino Pérez es un gran presidente, el mejor de la historia del Real Madrid; que lucha por su trabajo, su club y sus jugadores, que es lo que todos tenemos que hacer”.