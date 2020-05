Diego Rivas, en COPE: "He hablado con muchos capitanes y no sabían la existencia de esa carta"

AUDIO - ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL DE LA AFE, DIEGO RIVAS, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El diario Marca ha publicado este viernes la carta que respaldan Leo Messi y el 80% de los jugadores de Primera y Segunda pidiendo la dimisión de David Aganzo, como presidente de AFE, y Diego Rivas, como Secretario General. Rivas, en El Partidazo de COPE, desmiente la publicación de esta carta. "Ningún compañero la ha visto. Nosotros no hemos buscado esta situación".



"Estamos seguros de nuestra inocencia. Lo último que estamos recibiendo son golpetazos. Esto no beneficia ni al sindicato ni al futbolista. He hablado con muchos capitanes y no sabían la existencia de la carta", añade.



��️ @19diegorivas, Secretario General de @afefutbol, en @partidazocope



❌ "En ningún momento hemos pensado en dimitir"



����‍⚖️ "Todo está en mano de los abogados"



�� "He hablado con muchos capitanes de @LaLiga y no sabían de la existencia de la carta"



�� #PartidazoCOPEpic.twitter.com/t16DpK5n88 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 15, 2020



Cuatro miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles presentarán una moción de censura contra el presidente David Aganzo. El secretario general del sindicato de futbolistas, Diego Rivas, recuerda que "ya nos presentaron una en verano. Creo y estoy seguro de que la verdad la tenemos nosotros".



"No se nos ha pasado por la cabeza dimitir, confiamos en nuestra inocencia. Todo está en mano de los abogados. Me fastidia irme de un sitio por la puerta de atrás con acusaciones falsas. Estaría fallando a mucha gente, iría en contra de mis principios", admite.





��️ @19diegorivas, Secretario General de @afefutbol, en @partidazocope



���� "Ya te digo que el 80% no han secundado la carta a favor de Morientes"



⚖️ "Sé que la verdad la tenemos nosotros, lo que se dice es falso"



❌ "No he hablado con Morientes"



�� #PartidazoCOPEpic.twitter.com/IX1OwuM2AB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 15, 2020



Juan Antonio Alcalá informa, en El Partidazo de COPE, las dudas de Fernando Morientes de presidir la AFE tras la no dimisión de David Aganzo. "No he hablado con Morientes. Si tenemos que hablar, hablaremos", puntualiza.



Sobre la renovación de la junta directiva de la AFE tras la salida de Mata y De Gea, reconoce que "David Aganzo ha dicho lo que tenía que decir. No se puede hablar mucho más".