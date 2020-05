Fernando Morientes se está replanteando la posibilidad de presidir la AFE tras la no dimisión de David Aganzo

Fernando Morientes ya no parece tener tan clara la posibilidad de presidir el sindicato de futbolistas AFE. La noticia que contó Juan Antonio Alcalá este viernes en El Partidazo de COPE es que Morientes se lo está pensando. En la tarde de hoy, se ha producido una reunión de la Junta Directiva de la AFE en la que su actual presidente, David Aganzo, no ha dimitido, ni se prevé que lo haga, al menos, a corto plazo. Se agarra a su cargo, a la presidencia. No sólo no ha presentado su dimisión, sino que no ha hecho ninguna referencia a la carta firmada por jugadores y jugadoras de distintas categorías en la que le pedían dimitir.

Fernando Morientes no quería 'líos'. Era partidario de una transición rápida, y esperaba una reunión distinta de la Junta Directiva de cómo ha sido. Por eso, lo que hace prácticamente 24 horas parecía una decisión en firme, hoy es un mar de dudas.

Por otra parte, Alcalá informó también de que va a haber una moción de censura contra Aganzo. Hay cuatro directivos díscolos que quieren presentarla: Jesús Barbadilla, Xavi Oliva, Sergio Piña y Armando Lozano. El motivo es la falta de explicación de Aganzo sobre los supuestos delitos de los que se le acusa. Y para que la moción de censura prospere se necesita la firma de mil de los 10.000 afiliados de la entidad.