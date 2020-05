Carta de los futbolistas de 1ª y 2ª donde piden la inmediata dimisión de Aganzo y Diego Rivas

El diario MARCA publica este viernes una carta firmada por los futbolistas de Primera, Segunda y del resto de categorías que pide la dimisión de David Aganzo, como presidente de la AFE; y de Diego Rivas, como secretario general. Los futbolistas piden esta dimisión por la acusación de cohecho y de soborno.

Esta carta la firman el 80% de futbolistas, como Joaquín y Gerard Piqué. El director del periódico ha contado en El Partidazo de COPE que algunos de los jugadores no han querido firmar porque se lo están pensando. También dijo que todos intentan que haya un frente común, si que nadie salga por encima de otros jugadores.

Algunas de las frases de la carta son: "Toda esta situación nos ha generado una gran indignación. No podemos tolerar que se ligue a nuestro sindicato con la corrupción, con "sobornos" a funcionarios públicos, con perjurios o con actitudes dictatoriales. En caso de que no se tenga una mínima decencia y se produzcan estas dimisiones de manera inmediata a pedimos al resto de los miembros de la Junta Directiva que realicen cuantas acciones sean necesarias de manera urgente y a la mayor brevedad posible para provocar la salida de estos dirigentes que están haciendo tanto daño al colectivo del futbolista en particular y al fútbol español en general".

Aganzo, Koke y Ramos@AFE

PIDEN UN PASO ADELANTE DE MORIENTES

Además, los fubolistas respaldan la figura de Fernando Morientes para ser el presidente de la AFE: "Queremos desde aquí respaldar la figura de nuestro compañero Fernando Morientes como un líder que aglutina el consenso entre nosotros y que representa mejor que nadie los valores que nunca debió perder nuestro sindicato, su figura sin duda alguna contará con nuestro respaldo para presidir AFE por eso le pedimos que dé un paso adelante para ayudar".