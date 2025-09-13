Carlos Miquel desvela el posible precio de las entradas para el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1: "A lo mejor hay alguna..."

Del 11 al 13 de septiembre podremos ver por primera vez a los fórmula 1 en el Gran Premio de Madrid 2026, en el circuito de MADRING, que está situado en IFEMA.

El circuito de Madrid tendrá 5,4 kilómetros, con 22 curvas alrededor del recinto ferial de Ifema Madrid y los terrenos destinados a su expansión en Valdebebas, un trazado técnico y con secciones muy complejas, como la curva peraltada, la 'Monumental', que quiere ser un "icono" del campeonato.

EFE Carlos Sainz, en su exhibición de MadRing

Hasta la fecha, Madrid había albergado en nueve ocasiones, como Gran Premio de España, una carrera del Mundial de Fórmula Uno, todas ellas en el circuito del Jarama: la primera en 1968, con triunfo del inglés Graham Hill; y la última en 1981, cuando se impuso el canadiense Gilles Villeneuve.

Las entradas del MADRING saldrán a la venta el martes 23 de septiembre, aunque el que quiera puede apuntarse a la preventa exclusiva que está habilitada en su web https://ticketsf1.madring.com/.

Ahora mismo hay cinco tipos de entradas diferentes: Gold Grandstand, Silver Plus Grandstad, Silver Grandstand, Broze Grandstand y la Pelouse. Aunque todavía no se sabe los precios, Carlos Miquel detalló este jueves, en El Partidazo de COPE, que lo más probable es que la cifra por entrada ronde los 600 euros para los tres días en tribuna.

Imagen del circuito de F1 'MADRING' de Madrid

"Yo todavía no sé exactamente la cifra, a lo mejor hay alguna que baja un poquito, pero normalmente los márgenes para las tribunas cubiertas, que es lo que va a haber en Madrid, todo cubierto. En Europa está entre 500 y 800€. Esto va a ser un poco en la media. Eso es un poco lo que se lo que se espera", explicó Carlos Miquel.

