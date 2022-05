Carlos Moyá, en COPE: "Nadal siempre es favorito en tierra batida; hasta cuando se retire será favorito"

Roland Garros llega a su semana final. Sin duda, el 'plato fuerte' de la jornada del martes será el de la rivalidad más repetida de la historia del tenis, la que enfrenta al serbio Novak Djokovic con el español Rafael Nadal.

Su entrenador, Carlos Moyá, se mostró cauto, pero optimista para el partido de cuartos de final del Abierto de Francia. "Es un partido que motiva mucho. Rafa en tierra batida siempre va a ser favorito. Incluso cuando se retire. Se enfrenta a un gran jugador. Es el partido más jugado en este deporte. Confío plenamente en él. Dará un extra en los partidos grandes".

"Ha superado las adversidades con menos ritmo y menos partidos. Estamos contentos. Rafa está bien físicamente. Nos espera una batalla bien bonita", añadió. Moyá no firma un partido a cinco sets. "Mis prioridades son otras. Firmo ganar".









El partido viene marcado por el horario y el deseo de Nadal de jugar en el turno de día. Finalmente, la organización no ha atendido a sus deseos.

"No es un capricho. Las condiciones son más pesadas por la noche. Favorece al que tira más plano porque no se le va la bola. Le va a costar más desplazar a Djokovic. Históricamente el torneo siempre ha sido de día. Es el primer año. Los recuerdos que se tienen son a pleno sol con calor. Pedíamos eso para Rafa", explicó el extenista español, en El Partidazo de COPE.





Sobre el otro lado del cuadro de Roland Garros, sin los tres principales focos de atracción del torneo, dijo. "Han merecido llegar y están haciendo un gran tenis. Los tres grandes favoritos están en la misma zona. No suele ser lo habitual. En general es un sistema bastante justo".

Moyá no cree que el de este martes sea el último de Rafa en Roland Garros. "Cualquier partido puede ser el último. Los dos últimos de Rafa no han sido fáciles. Te vas decepcionando un poquito. Ahora mismo no contemplamos que el de mañana sea el último. Ojalá poder volver el año que viene. Está claro que pasa el tiempo, pero es más una situación de estos dos últimos meses".

"Estamos encantados por su irrupción"

Carlos Alcaraz será el primero en intentar alcanzar la penúltima ronda de Roland Garros. El tenista murciano tendrá un nuevo duelo con Zverev.

"Veo ligeramente favorito a Alcaraz. Su rival es uno de los mejores del mundo. Será un partido disputado. La irrupción de Alcaraz se lleva con mucha naturalidad. Son dos estados de carrera distintos. Uno está empezando y recuerda mucho a Nadal. La relación entre ambos es muy buena", explicó.









Finalmente, Moyá, reconocido seguidor del Barcelona, destacó que la 14ª Champions lograda por el Real Madrid ante el Liverpool es "una de las mayores gestas del deporte". "Admiro lo que ha hecho el Real Madrid. Si te gusta el deporte lo tienes que admirar. Lo que ha conseguido es increíble", apuntó.