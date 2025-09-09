Antonio Lobato, asustado por la velocidad que pueden alcanzar los coches de F1 en 2026: "Si la FIA no lo impide..."

Max Verstappen sorprendió a los McLaren este fin de semana en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto neerlandés se llevó el sábado la pole position y el domingo dominó de principio a fin una carrera en la que luchó con Norris por el triunfo.

EFE Max Verstappen celebra su victoria en el GP de Italia.

El piloto inglés consiguió rebasar a Verstappen en la salida. Sin embargo, Norris perdió la primera posición cuando el de Red Bull aprovechó el DRS para adelantarle en la cuarta vuelta al circuito de Monza.

¿PODRÁN ALCANZAR LOS MONOPLAZAS LOS 400 KM/H EN 2026?

El neerlandés tuvo un fin de semana redondo. Pero lo más llamativo, sin lugar a dudas, fue que logró la vuelta más rápida de la Fórmula 1 con un tiempo de 1:18:792 y una media de 264,681 kilómetros por hora.

Un récord que podría volver a pulverizarse en 2026 si se cumple la predicción de Toto Wolff, quien aseguró que los monoplazas podrían alcanzar los 400 km/h en las rectas.

FIA Así serán los monoplazas de la Fórmula 1 de 2026.

El máximo responsable de Mercedes explicó a finales del mes de agosto en la revista alemana 'Auto Motor und Sport' que las pruebas realizadas en los simuladores "podrían superar todos los registros de velocidad vistos hasta ahora".

ANTONIO LOBATO, ASUSTADO POR LA GRAN VELOCIDAD DE LOS FÓRMULA 1

Y sobre esa predicción de Toto Wolff, hablaron Carlos Miquel y Antonio Lobato en el Soufflé de El Partidazo de COPE. "¿Hay alguna limitación de velocidad en la Fórmula Uno o no?", preguntaba Juanma Castaño al conocer que en Monza se alcanzaron los 370 kilómetros por hora.

EFE Verstappen, en a qualy de Monza

Carlos Miquel explicó que la mayor velocidad lograda en un Gran Premio fue en Bakú, cuando durante los entrenamientos libres se alcanzaron los 378 km/h.

El director de El Partidazo de COPE preguntó directamente a ambos expertos en Fórmula 1 sobre los rumores que hablan de los 400 km/h. Y Antonio Lobato no dudó en resolver la duda y dijo: "Hablaban de que el año que viene, si no lo controla la FIA, se podría alcanzar esa velocidad. Aunque no creo que lleguemos a tanto".

Y añadía: "El problema es que, ahora mismo, un coche de Fórmula 1 en todos los circuitos tiene curvas y necesita carga aerodinámica, que es lo que frena y no hace que a los monoplazas corran".

