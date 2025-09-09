Alfredo Relaño, nuevo fichaje de El Partidazo de COPE y Tiempo de Juego. El periodista deportivo, después de trabajar en el diario Marca y en El País, puso en marcha en 1990 la redacción de deportes de Canal + en el momento en el que comenzaron las retransmisiones de los partidos desde el canal privado, donde también creó El Día Después. Desde 1996, Relaño comenzó su andadura como director del Diario As, cargo que tuvo hasta 2019. En los últimos años, además de colaborar en el diario deportivo, también estaba en la Cadena SER y en TVE. Alfredo Relaño llega a la Cadena COPE después de ser despedido del Grupo PRISA, tras 49 años en el Grupo.

Ahora, el periodista deportivo participará en las tertulias de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, y comentará partidos en Tiempo de Juego, con Paco González y Manolo Lama.

Este lunes, Juanma Castaño pudo entrevistarle en El Partidazo de COPE para que nos hablara de su carrera, de sus problemas con Florentino Pérez y Mourinho cuando entrenaba al Real Madrid, y de sus decisiones a la hora de votar el Balón de Oro.