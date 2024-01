El enfado de Fouto por la no expulsión de Xavi tras el grave insulto al árbitro: "Pedía respeto..."

El Barcelona ganó 1-2 en el último partido de la 19ª jornada de Liga gracias a un penalti marcado por Gundogan en el descuento del encuentro, lo que mantiene a los azulgranas a siete puntos del liderato, que pertenece al Real Madrid y al Girona. Antes del gol del alemán, Ferran Torres, una de las sorpresas en el once de Xavi al entrar por Joao Félix, había logrado el empate después de un rebote en un despeje de la defensa insular.

Las Palmas se adelantó nada más empezar el partido con un gol de Munir a pase de Sandro, dos exfutbolistas del Barcelona. La primera parte fue un resumen de lo que lleva mostrando el Barcelona los últimos meses: no hicieron ni un tiro a puerta e, incluso, los insuares pudieron coger más ventaja en el marcador.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 04/01/2024.- El centrocampista del FC Barcelona Ilkay Gündogan (c) celebra con sus compañeros tras marcar el 1-2 de penalti durante el encuentro de la jornada 19 de Liga en Primera Dicvisión que UD Las Palmas y FC Barcelona disputan hoy jueves en el estadio de Gran Canaria, en Las Palmas. EFE/ Ángel Medina G.





En el minuto 20, Sergi Roberto protestó a González Fuertes un claro agarrón sufrido en el centro del campo pero que el árbitro no vio. El canterano azulgrana vio tarjeta amarilla por esas protestas y Xavi acompañaba a su jugador, quejándose fuera de su zona. Posteriormente, se pudo ver en las imágenes de repetición que el entrenador azulgrana se llevaba la mano a la cara mientras le decía al árbitro 'me cago en tu p... madre'. González Fuertes no veía esta acción porque ya se había dado la vuelta, pero lo extraño es que el VAR no dijera nada.

La dura crítica de Fouto al VAR

Isacc Fouto quiso remarcar en El Partidazo de COPE el gran fallo del VAR en esta acción: "Debería haber entrado el VAR porque el árbitro no lo ve, se da la vuelta, pero hemos visto perfectamente en televisión que se lleva la mano a la cara y se le ve claramente decir 'me cago en tu p... madre'. El VAR lo ha visto como todos y no ha intervenido, no tengo ni idea de por qué; era una intervención clarísima de tarjeta roja. No le encuentro ninguna explicación a que una internevcuon clarisima de roja y expulsión a a Xavi, el árbitro del VAR, Melero López, no haya intervenido".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Muy mala noticia para el arbitraje"

Fouto también quiso criticar la actitud de Xavi, que en última reunión de los árbitros remarcó que "es importantísimo que haya comunicación, respeto y empatía", pero que en esta acción en el partido contra Las Palmas daba una muy mala imagen: "Xavi, que en la reunión de los árbitros pedía respeto y diálogo, hoy ha hecho todo lo contrario".

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 04/01/2024.- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández (i) y el de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, momentos antes del partido de LaLiga que se disputa este jueves en el estadio de Gran Canaria. EFE/ Quique Curbelo





Pero Fouto no criticó solo al entrenador azulgrana, también fue muy duro con el árbitro del VAR, que era el responsable de ver las imágenes de televisión y que decidió no llamar a su compañero para avisar del insulto de Xavi: "Y el árbitro, que no ha llamado a su compañero para expulsarlo, también ha faltado el respeto al arbitraje porque la próxima semana lo van a comparar con lo de hoy cuando se eche a un entrenador de un equipo pequeño y van a decir, con toda la razón del mundo, que con Xavi no se atreven y con ellos, sí. Muy mala noticia hoy para el arbitraje, para el VAR, muy mal Xavi y el VAR debería haber intervenido".

Otro que acabó muy enfadado con el árbitro fue el capitán de Las Palmas, Kirian Rodríguez, que a micrófonos de DAZN dijo al finalizar el partido: "No voy a decir lo que pienso. Espero que salgan los audios porque no es normal. Usemos el reglamento para todos igual". Kirian criticó que González Fuertes no quisiera explicarle el motivo del penalti que finalmente dio el triunfo definitivo al Barcelona.