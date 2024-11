Elías Israel cuenta la versión de Julen Lopetegui sobre la reunión con Piqué tras el 1-0: "Una historia inventada"

El pasado domingo, Gerard Piqué contó un momento muy delicado que vivió en la selección española, cuando, según él, el seleccionador nacional Julen Lopetegui y el capitán Sergio Ramos le dijeron que tenía que pedir perdón después de sus declaraciones tras el 1 de octubre, fecha en la que se celebró el referéndum de 2017 a favor de la independencia de Cataluña. Piqué cuenta que llega a Madrid, a una concentración con la Selección en Las Rozas, y aquella noche, "me cogen el míster, Julen Lopetegui; y el capitán, Sergio Ramos; y me dicen: 'Gerard, tienes que pedir perdón. Te has posicionado mucho a favor de Cataluña".

EFE Gerard Piqué quiere reducir la carga de partidos en el fútbol.

Entonces, Lopetegui le da un papel en el que tenían escrito "lo que tenía que decir, en una rueda de prensa. Me voy a la habitación, leo el papel, lo tiro a la basura, vuelvo a bajar y le digo que si quiere que dé una rueda de prensa, la hago mejor a mi manera". Piqué recuerda que, desde ese momento, "allí donde iba la selección, todo eran pitos".

Después de estas palabras, Julen Lopetegui no ha dicho nada en público pero Elías Israel contó en El Partidazo de COPE lo que piensa el actual entrenador del West Ham sobre esta polémica: “Julen no va a comentar el tema, le he notado absolutamente indignado. La escena se produce antes del Mundial y en ningún momento ni Sergio ni él le dicen que pida perdón”.

Elías contó que Julen “le dice a Piqué que haga un comunicado por el bien de la selección, un mensaje de cohesión”, y le llevó unos mensajes en un papel absolutamente deportivos. La idea de Lopetegui era que hiciera algo “por el bien de la selección y eso se lo estaba trasladando a Ramos y Piqué”.

Según contó el periodista de COPE, después de esa charla, Piqué le dijo que prefería dar una rueda de prensa y Julen le dijo que confiaba totalmente en él. Y eso ocurrió, el ex jugador del Barcelona y de la selección española ofreció la rueda de prensa y Lopetegui le felicitó. Por eso ahora el técnico español está tan sorprendido por las palabras de Gerard el pasado fin de semana, contando algo que para él es “absolutamente inventado”.