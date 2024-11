Gerard Piqué cuenta lo que hizo el día que Lopetegui y Ramos le instaron a pedir perdón "por posicionarme a favor de Cataluña"

Ha trascendido este domingo, un extracto de una entrevista de Gerard Piqué en TV3, donde alude a una de las consecuencias que le afectaron en el vestuario de la Selección Española por el referéndum de 2017 a favor de la independencia de Cataluña, el 1-O.

Piqué cuenta que llega a Madrid, a una concentración con la Selección en Las Rozas, y aquella noche, "me cogen el míster, Julen Lopetegui; y el capitán, Sergio Ramos; y me dicen: 'Gerard, tienes que pedir perdón. Te has posicionado mucho a favor de Cataluña".

Entonces, Lopetegui le da un papel en el que tenían escrito "lo que tenía que decir, en una rueda de prensa. Me voy a la habitación, leo el papel, lo tiro a la basura, vuelvo a bajar y le digo que si quiere que dé una rueda de prensa, la hago mejor a mi manera".

Piqué recuerda que, desde ese momento, "allí donde iba la selección, todo eran pitos".

Pese a que Piqué realizó alguna publicación en sus redes sociales durante aquel 1 de octubre de 2017, siempre defendió que nunca se manifestó a favor o a contra de la independencia de Cataluña, sino a favor del derecho a decidir.

LO QUE PIQUÉ DIJO CON RELACIÓN AL REFERENDUM

En los días previos al referéndum, Piqué se manifestó a favor de que los catalanes "se expresen pacíficamente".

Su mensaje en la red social Twitter fue "Desde hoy y hasta el domingo, expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantamos bien alto y bien fuerte", junto al hashtag '#Votarem'.

Aquel referéndum estuvo marcado por la polémica, puesto que fue convocado, de forma unilateral, por el Govern de Cataluña, y se celebró pese a que fue suspendido días atrás por el Tribunal Constitucional.

No faltaron la tensión y los incidentes durante aquel domingo en el que votaron poco más de un 43% de los catalanes llamados a las urnas, y donde ganó el 'sí' con un 90.18%. Días después, Carles Puigdemont proclamó una fallida declaración de Independencia.