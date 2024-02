La dura revelación de Rafa Nadal cuando ve jugar a Djokovic, Alcaraz, Sinner y Medvedev: "No estoy"

Este miércoles, Rafa Nadal pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para repasar su estado de forma tras renunciar su renuncia al torneo de Doha.

Audio

"Me hubiera encantado jugar en Doha, donde la organización del torneo como los aficionados de Catar, siempre me han han apoyado enormemente. Desafortundadmente no estoy listo para competir y no podré venir a Doga donde realmente quería estar y jugar de nuevo después de esa inolvidable victoria en 2014", era el mensaje que ecribía el tenista de Mancacor.

Y agregó: "Me concentraré en seguir trabajando para estar listo para la exhibición en Las Vegas y el increíble torneo de Indian Wells".

Regreso amargo a las pistas de tenis

Nadal, tras casi un año alejado de las pistas de tenis, anunció en el pasado mes de diciembre que volvía a competir en Brisbane. El ganador de 22 Grand Slams tenía buenas sensaciones durante el torneo previo al Open de Australia, pero en los cuartos de final ante Jordan Thompson volvió a sentir unas molestias que le alejaron del primer Grand Slam de 2024.

El objetivo del tenista era ir cogiendo ritmo de partidos de cara a la tierra batida y los Juegos Olímpicos, pero su próposito se truncó. "Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que, como sabéis, me tuvo preocupado. Una vez en Melbourne tuve la oportunidad de someterme a una resonancia magnética y tengo un micro desgarro", afirmaba Nadal en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Foto Fabrizio Corradetti - LaPresse

Y añadía en su explicación: "No es en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia. Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar. He trabajado duro para volver y como mencioné, mi objetivo era estar en mi mejor nivel en tres meses. He tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz".

Puerta abierta a una pronta retirada

Nadal, al mismo tiempo que anunciaba su regreso en un vídeo tras un largo proceso de recuperación, dejaba abierta la puerta a una pronta retirada. "Solo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir", empezaba diciendo.

Y agregaba seguidamente: "Sigo teniendo en mi cabeza que es muy posible de que este sea mi último año y voy a disfrutar cada torneo como si así fuera. No lo voy a anunciar como tal porque al final uno no sabe lo que puede pasar y siempre hay que darse la oportunidad y no ser esclavo de lo que se ha dicho".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

January 26, 2024, Melbourne, Victoria, Australia: 26th January 2024; Melbourne Park, Melbourne, Victoria, Australia; Australian Open Tennis Championship Day 13; Novak Djokovic of Serbia in action against Jannik Sinner of Italy during the semifinals of the 2024 Australian Open on January 26 2024, at Melbourne Park in Melbourne, Australia. (Credit Image: © Nafoto/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire)

"Si de repente las cosas y el físico me permiten seguir adelante y disfrutando de lo que hago, ¿para qué me voy a poner una fecha límite? No tendría sentido", eran las palabras del tenista de Manacor.

¿Cómo se ve Nadal ante sus rivales?

Juanma Castaño preguntaba a Rafa Nadal cómo se imaginaba en un partido contra sus grandes rivales. "Sé que no estoy preparado para jugar contra Djokovic, Sinner, Medvedev. No tengo ninguna duda".

Y agregaba: "Llevo un año en el que no he jugado nada y por eso no estoy. Ellos son muy buenos y para poder competir no basta con tener un pasado. Para estar a su altura tengo que tener un presente y un rodaje que no tengo al truncarse la preparación de Brisbane".

"Me duele no jugar el Open de Australia porque es uno de los más bonitos de jugar para mí, no porque tuviera opciones de ganarlo. En Brisbane tenía buenas sensaciones, pero me ha tocado volver a empezar de cero", concluyó.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ: https://t.co/OSyaGOtQIB