Borja Jiménez, en COPE: "Lo más importante es que el Leganés se mantenga porque lo merecemos"

Madrid - Publicado el 23 may 2025, 00:26 - Actualizado 23 may 2025, 00:28

Juanma Castaño habló con el entrenador del Leganés, Borja Jiménez, que este sábado se jugará el poder continuar en Primera División en una última jugada en la que se enfrenta al Valladolid: “Nos lo jugamos todo a un partido. Hemos llegado justitos pero tenemos muchas esperanzas. No depende de nosotros, solo podemos ganar y esperar a que las Palmas nos eche una mano”. Sobre qué le ha dicho a los jugadores durante esta semana, dijo que “ven muy cerca el final, venimos en buena dinámica, con buenos resultados pero con mucha confianza y eso les mantiene tranquilos”.

Borja Jiménez | Las entrevistas de Juanma Castaño

El Leganés está obligado a ganar y que no lo haga el Espanyol, que se enfrenta a Las Palmas, el otro equipo ya descendido junto al Valladolid: "No es fácil gestionar el partido para el Espanyol, hay momentos que se te hace cuesta arriba cuando depende de ti. Será fundamental adelantarnos pronto. Si no se da, felicitar a todos los demás".

Juanma Castaño le preguntó por la posibilidad de que algún equipo esté primado para ganar su partido y si lo vería bien: “No creo que sea positivo; nos estamos jugando todos mucho. Las Palmas nos puede hacer un favor compitiendo, en dos años puede ser al revés. Entre todos hay que dignificar el deporte, hay mucho control por parte de la Liga y es muy difícil salir a perder, yo siempre intento ganar".

Por último, el entrenador del Leganés habló de su futuro: "Con lo que nos jugamos, lo menos importante es lo que vaya a pasar con Borja o con ningún futbolista. Lo más importante es que el Leganés se mantenga porque lo merecemos".