Rafa Nadal renuncia a jugar el torneo de Doha

El tenista español Rafa Nadal anunció este miércoles su baja para el torneo ATP 250 de Doha, que se disputa la próxima semana, ya que no está "listo" físicamente "para competir", con lo que explicó que se centrará en la exhibición en Las Vegas contra Carlos Alcaraz y en su próximo torneo que será el de Indian Wells.

I would have loved to play in Doha, where the tournament team, as well as the amazing Qatar fans have always supported me greatly. Unfortunately I am not ready to compete and I won’t be able to come to Doha where I really wanted to be and play again after that unforgettable win… pic.twitter.com/U4GUvIITcr