Los problemas de Gavi en la concentración de selección española

Una de las noticias de esta ventana de selecciones para la selección española, marcada por la derrota del equipo de Luis de la Fuente en Escocia (2-0), ha sido la suplencia de Gavi ante Escocia y el runrún que ha existido acerca de su figura. En concreto, una información que ha dado a conocer 'Relevo' en cuanto a los problemas que habría tenido Gavi en esta concentración.

Sergio Santos, una de las personas que firmó esta información, ha hablado en El Partidazo de COPE sobre lo que ha pasado con él en esta concentración. "Hay cuatro puntos clave: lo que hace Gavi en un acto de firmas en Málaga, una entrada dura que hace en un entreno, cómo asume la suplencia ante Escocia y cómo está en cuanto a su posición en el campo", señaló el periodista.

"Lo de las firmas es habitual antes de un partido, tres jugadores reciben a los aficionados, Gavi unos minutos antes dice que no va a ir al acto porque le duele la cabeza. Le tiene que sustituir otro compañero, sienta bastante mal al compañero y a la RFEF, no lo ven como una excusa. Hay un tirón de orejas, baja Gavi, vuelve a hacer toda la cola él solo. Firman tres jugadores, Gaya, Dani Olmo y Rodrigo, luego aparece Gavi en solitario, le dicen que es el más mediático, le hacen entender, y ellos entienden pecado de juventud. Le hacen ver que esto es un marrón también para ellos", explicó Sergio Santos en el programa. De hecho, la propia Federación publicó el vídeo en sus redes, en el que se observa a Gavi llegando más tarde.

Después, lo que ocurre en el entrenamiento previo al partido ante Noruega: "Hay una entrada de un compañero que molesta a Gavi. Morata habla con él, le hace entender que se relaje. Gavi va siempre a tope en los entrenamientos". Más tarde, Miguel Ángel Díaz revelaría que ese compañero se trataba de Rodri.

Luego habló de cómo encajó la suplencia ante Escocia y cómo se siente con su posición en el campo. "La encajo bastante mal en el momento de la charla de Luis, hay algunos gestos que se podría haber ahorrado. Más tarde, estuvo desahogándose sobre su posición. Ha sido titular y se queja de su posición... es feo para el resto", añadió el periodista de 'Relevo'.

Miguel Ángel Díaz amplió la información. "Esta tarde he preguntado a fuentes federativas, lo que me dicen es que Gavi no se encontraba fino. Por eso llamaron a Dani Olmo. Luego, Gavi se ofreció a la sesión de ayer. Además, cuenta con un carácter bastante despistado en cuanto al horario, es habitual que en las concentraciones se olvide el móvil en la habitación. En algún entrenamiento en Qatar, Luis Enrique también intentó bajar el ímpetu de Gavi, también de Laporte y de Sarabia", añadió el periodista de la Cadena COPE.

Unos problemas que no llegan en buen momento para la selección, tras esa derrota ante Escocia.