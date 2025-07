David Sánchez recuerda por qué Guardiola logró en Inglaterra la felicidad que no tuvo en España: "Aunque en Madrid pensaban que le aplaudían"

Las profundas reflexiones de Pep Guardiola sobre su futuro en una entrevista que se ha publicado este lunes, dejaron también interesantes opiniones en El Partidazo de COPE.

Guardiola quiere tomar aire y volver fuerte. Habla de un tiempo indeterminado: "Un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince... ", respondió dejando en el aire cuántos años necesita para darle una vuelta a su futuro como entrenador en cuanto ponga el punto y final a dicha etapa.

EFE El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, antes del inicio del partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Manchester City y el Al Hilal en Orlando, Florida.

Se marcha del Manchester City convencido de que no ha fracasado en esta última temporada para olvidar, sobre todo en comparación con los éxitos conseguidos en las anteriores en su larga trayectoria al frente del equipo citizen: "En perspectiva ya veremos que no ha sido tan mala temporada. Pero sí que hemos estado durante muchos meses sin ganar partidos. Hemos estado como 13 o 14 sin ganar y eso era... No había pasado nunca. Pero te pone en tu sitio".

PEP GUARDIOLA Y SU ETAPA EN BARCELONA

A lo largo de esa entrevista concedida a la publicación GQ, Guardiola echa la vista atrás, cuando era entrenador del Barcelona y reconoce que la felicidad le ha venido con su salto a Inglaterra. De hecho, da por cerrada su etapa en la ciudad condal en relación al fútbol: "Se acabó para siempre. Fue muy bonita pero ya se acabó. ¿Volver como presidente? No, no sirvo para esto".

El motivo de esa respuesta lo dio David Sánchez. El periodista explicó en El Partidazo de COPE que Guardiola tuvo muchos más motivos para ser feliz en Inglaterra que en Barcelona por problemas con las críticas externas: "Guardiola está mucho más tranquilo en Inglaterra que en Barcelona. Donde lo pasó mal de verdad, y eso que le fue muy bien en Barcelona, fue en Barcelona".

ADRIÀ CAÑAMERAS/GQ Guardiola, en la entrevista

Cree que, desde Madrid "la sensación es que allí (en Barcelona) todo el mundo le aplaudía. Y es verdad que la mayoría le aplaudía, pero tenía una crítica feroz desde el día uno". Una crítica que venía "de la gente a la que caía mal".

Siro López interrumpió para precisar que Guardiola "controlaba los medios más importantes", aunque David insistió en que "le atizaban mucho, incluso los que controlaba". Y cuando Guardiola emigra a Inglaterra para tomar las riendas del Manchester City, las críticas que podían caerle, "le entraban por un oído y le salían por otro porque no tenían nada que ver con lo de Barcelona, donde él lo pasaba mal, porque en su condición como profesional y culé, le dolía mucho más lo que se decía", en una crítica más despiadada que iba más allá de lo profesional: "También a lo personal".