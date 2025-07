El dardo de Toni Freixa a Nico Williams tras conocer el nuevo fichaje del Barcelona: "Infinitamente mejor"

Como cada verano el Barcelona suele ser protagonista de los mercados de fichajes. Esta vez cuando parecía que todo iba a ir según lo planeado se torcieron sus planes. Como se ha informado desde la Cadena COPE, en principio Deco, Director Deportivo del Barça, estaba buscando un extremo para poder darle descanso a los jugadores de ataque.

Entre los nombres favoritos del brasileño se encontraban Luis Díaz y Marcus Rashford. Todo se descuadró cuando después de la Nations League, Nico Williams habló con sus compañeros de la selección para reactivar su fichaje por el Barcelona.

PA / Cordon Press Luis Díaz, con la camiseta del Liverpool

Una llegada que ya se intentó en el verano pasado, aunque el jugador terminó renovando su contrato unos años más. Esta vez, aunque parecía que iba a tener un final diferente y que el jugador navarro terminaría vistiendo la camiseta azulgrana, finalmente volvió a renovar con el Athletic hasta 2035. Además, aumentó su cláusula de rescisión rozando los 100 millones de euros.

segundo 'no' de nico al barça

Una decisión que no gustó nada en Barcelona, aunque según pudo saber la Cadena COPE el pequeño de los Williams tomó esta decisión al no asegurarle el Barcelona la inscripción y por no darle una carta de liberta si al final no podía ser inscrito.

Por eso, desde el Barcelona se volvió al plan inicial: Luis Díaz o Marcus Rashford. La opción principal era el colombiano, pero el Barcelona no puede hacerse cargo de su alto precio, ya que todavía tiene que recuperar Fair Play Financiero para poder inscribir a Joan García. El Liverpool quiere ingresar unos 80 millones de euros por el jugador y el equipo que más se va a acercar a esa cantidad es el Bayern de Munich.

Hay que recordar que todavía el Barcelona tiene que vender a Ter Stegen, o bien, convencerle para que se opere por sus molestias en la espalda que no le han permitido entrenar con normalidad en estos primeros días de pretemporada. De conseguir esto, el Barça podría entrar en el 1:1 del Fair Play Financiero y con ello podría inscribir a Joan García y al nuevo fichaje.

Cordon Press Marcus Rashford, en el Aston Villa

la alegría de toni freixa

Tras esta negativa del Liverpool, el Barcelona ha ido con todo a por Rashford. Según medios ingleses el jugador llegaría cedido sin opción a compra. Una decisión que para Toni Freixa “es una gran noticia” porque Rashford es “infinitamente mejor jugador que Nico Williams”.

canales de WhatsApp

