Rashford, a punto de vestir la camiseta del Barcelona

El Barcelona tiene nuevo fichaje. Marcus Rashford jugará cedido la próxima temporada en la Ciudad Condal. Se trataría de una cesión con opción de compra, que no será obligatoria. Aunque se negocia una posible compensación para el United si el Barça terminase por no ejercerla. Después del 'no' de Nico Williams y las complicaciones económicas con Luis Díaz, el Barça se ha decantado por el extremo del Manchester United, según medios ingleses.

Un fichaje que todavía no va a poder ser inscrito. Ahora mismo el Barcelona tendría que vender a Ter Stegen, o bien, convencerle para que se opere. De esta manera, el Barça podría entrar en la regla 1:1 del Fair Play Financiero y así inscribir tanto a Joan García como a Rashford.

Cordon Press Marcus Rashford, en el Aston Villa

una conversación con flick

Según The Athletic, Hansi Flick ya ha hablado con el jugador para explicarle su proyecto. Ahora tan solo falta terminar de ajustar algunos detalles para el contrato y hacer las pruebas médicas. El club quiere que Rashford esté preparado para la gira asiática que comenzará el 27 de julio en un partido amistoso contra el Vissel Kobe.