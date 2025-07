Toni Freixa reacciona al nuevo fichaje de los árbitros: "¿Que no se qué encargado del CTA sea madridista os escandaliza?"

Este lunes se ha conocido la nueva organización del CTA. El nuevo presidente de la organización, Fran Soto Balirac, presentó el nuevo organigrama, en una presentación presidida por Rafael Louzán donde estaban reunidos los representantes de los clubes de toda España.

Marta Frías, exárbitra, estará al frente de las relaciones institucionales y de la portavocía del CTA. Además, Fernández Borbalán será el responsable técnico y Prieto Iglesias estará al frente del VAR, como ya se adelantó hace unos días en El Partidazo de COPE.

A pesar de estos nuevos fichajes, el que más ha llamado la atención ha sido el de Chema Alonso, un experto en ciberseguridad de 50 años. Es uno de los especialistas de habla hispana más reconocidos a nivel mundial, que se incorpora al segmento arbitral como asesor de innovación tecnológica e IA.

Alonso llevará la IA al arbitraje. Además, se ha esforzado en reivindicar una postura 'amable' del hacker, impulsando una campaña para que la Real Academia Española incluyera en su diccionario junto a la acepción de "pirata informático" otra que rezara "persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora".

En sus redes sociales se ha definido como "madridista" y "Raulista e Ikerista", subiendo documentos como una fotografía suya con la camiseta del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones del 2024 entre el conjunto blanco y el Borussia de Dortmund y otra rodeado de trofeos conquistados por la entidad.

De hecho, uno de los que ha criticado este nuevo nombramiento ha sido Toni Freixa. El colaborador de El Partidazo de COPE reaccionó a este nuevo nombramiento: “¿Que no se qué encargado de IA del CTA sea madridista os escandaliza?”. “Si no hay un solo cargo federativo que no lo sea y aún así el fútbol y los títulos los ponemos nosotros. Y de ahí su desesperación y las difamaciones constantes”, terminó diciendo.

