Dani Senabre recuerda a Frenkie De Jong de dónde viene el problema de su enfado con la prensa: "Hace dos años"

Frenkie de Jong fue el jugador elegido por el Barça para comparecer en la sala de prensa previa al duelo ante el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona y se convirtió en el protagonista del partido. Dani Senabre y Miguel Rico dieron contexto en El Partidazo de COPE a las palabras en medio de su enfado con la prensa.

"La verdad es que últimamente estoy un poco cabreado con lo que escribe la prensa en general, que no son verdad, que son mentira, me da un poco de vergüenza. Me está irritando", dijo con tono serio, "estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, de mi salario, pero es mucho humo, que si cobro 40 millones": "No es verdad".

Preguntado directamente sobre si considera que las informaciones podían llegar desde dentro del club, De Jong no quiso mojarse: "No lo puedo decir porque no lo sé. Sé que muchas cosas se inventan porque se hablan de la persona de la que se está hablando. Tengo la sensación de que no va a cambiar eso, pero estáis inventando cosas que no son verdad".

Luego ha venido el ataque directo al colega de Mundo Deportivo: "En Mundo Deportivo están escribiendo cosas que no son. Estáis inventando". A partir de ahí, el responsable de prensa ha preferido no seguir ahondando en el asunto y no ha dado paso al resto de compañeros que habíamos pedido tanda de preguntas.

Su enfado con la prensa

"Yo que, por ejemplo, soy de mecha corta, cuando dicen una cosa de mí que es rigurosamente falsa, actuó inmediatamente, bien sea a través de una queja que el club la publica o utilizo los medios del club para desmentir a quien sea", reflexionaba Miguel Rico en El Partidazo de COPE sobre los problemas de Frenkie De Jong.

El tertuliano señala que "no sabemos si son 44 o 38, él no ha especificado, en cualquier caso, es una barbaridad". "Lo que sí sabemos es que cuando toda la plantilla del Barsa en época de Bartomeu estaba rebajándose los contratos, hubo unos jugadores que aprovecharon esa coyuntura para diferir y tener contratos estratosféricos a espaldas del equipo como De Jong".

"Hace dos años"

Para Dani Senabre, De Jong "tiene todo el derecho a estar cabreado y a mí me gusta la gente que va de cara y que las expresan": "Yo aplaudo que se expresase. Dicho esto De Jong demuestra no saber cómo funciona el mundo de las informaciones, porque para mí la pregunta clave es la que le hace Bernat Solé, que le dice oiga, esto sale de dentro del club".

"A ver si se cree que un periodista se levanta una mañana y se inventa un sueldo o hay un periodismo de investigación que está robando documentos por la noche, entrando en un edificio a sacar el contrato De Jong", continúa Dani Senabre, "esto es un directivo que lo filtra".

El tertuliano de El Partidazo de COPE recalca que "hace dos años le quisieron empujar fuera del club, le quisieron echar del club, hicieron todo para venderle": "No le vi cabreado con la prensa ni con ningún periodista, porque era Bartomeu el que le quería vender. No era Mundo Deportivo, ni era COPE, ni era ningún otro medio".

"Y luego, hay muchos días para hacer esto", recalca Dani Senabre, "si tú estás cabreado y quieres hacer un tuit o un comunicado, ¿pero tienes que hacerlo ahora? ¿Antes del partido más importante de la temporada, que todo el equipo se juega a todo? Si esto hubiera salido en una información de un periodista, hubieran dicho que ya está la prensa desestabilizando".