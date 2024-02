De Jong: "Salen muchas cosas que no son verdad en la prensa"

Frenkie De Jong habló en la rueda de prensa previa al partido del Barcelona ante el Nápoles, ida de octavos de final de la Champions League, e hizo una dura crítica contra la prensa por los rumores que hay sobre su futuro: "Salen muchas cosas que no son verdad en la prensa. Algunos decís cosas que no son verdad y me da un poco de vergüenza. Estáis hablando mucho de mi contrato, del salario, que estoy cobrando 40 millones... es mucho humo. Se han inventado una historia. Estoy muy feliz en el Barça, es el club de mis sueños y espero seguir muchos años jugando aquí".





Sobre si es el club el que ha podido filtrar la información sobre su salario, el holandés dijo que "espero que no. Sé que hay muchas cosas que se inventan. Hay muchas cosas que no son verdad con jugadores, entrenadores. Tengo la sensación de que no va a cambiar eso. Estáis inventando cosas...". De Jong acusó directamente al periodista de Mundo Deportivo de mentir: "

"Considero el club como mis compañeros, la gente del día y esto es una maravilla. Lo disfruto mucho. Si hay opiniones en mi contra me da igual porque cada uno puede tener la suya, pero las mentiras tenéis que cambiarlas. Estáis escribiendo mucha mentira, ¿por qué lo hacéis?", sostuvo.



Sobre el partido ante el Nápoles, manifestó: "Estamos con mucha ilusión, hace un par de años que no estamos aquí y estamos con ganas de jugar. El Nápoles tiene muy buen equipo, con jugadores de máximo nivel y fueron campeones (de la Serie A) el año pasado. Les está costando, pero están en octavos, va a ser un partido difícil", destacó.



"Kvara es un jugador de máximo nivel, tiene uno contra uno, marca las diferencias. Es un jugador para tener en cuenta", resaltó, y agregó: "Preparamos bien todos los partidos, no solo los de 'Champions', pero éstos son especiales. A ver mañana si sale bien".