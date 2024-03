Dani Senabre habla de los dos únicos pilares sobre los que se sustenta el Barcelona: "¿Y los demás?"

El Barcelona sumó este viernes tres puntos en LaLiga gracias a otro resultado de 1-0 a su favor, ante el Mallorca, con un golazo del jovencísimo Lamine Yamal en la segunda mitad.

Lamine Yamal celebra el gol de la victoria del Barcelona frente al Mallorca en LaLiga. CORDONPRESS





Al margen del resultado, el juego del equipo de Xavi Hernández no volvió a gustar a todo el mundo: en Montjuic se desataron los pitos desde la grada en algunas fases del partido y el posterior análisis del encuentro tanto en Tiempo de Juego como en El Partidazo de COPE sigue sin dejar a este Barça en buen lugar.

Dani Senabre sigue siendo muy crítico con la plantilla, a escasos días de afrontar la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Nápoles: "Con esta plantilla solo te da para LaLiga". Además, cree que el equipo es muy previsible: "salvo que te toque uno de los cuatro o cinco equipos top de LaLiga ya sabes lo que pasar. Lo normal es que el Barça juegue horrible, pero gane por 1-0", reflexionó en El Partidazo de COPE, con Joseba Larrañaga.

Sin embargo, Senabre fue contudente al afirmar que, con lo que tiene Xavi Hernández a su disposición, "en Europa no te da". Y eso que el Nápoles sigue sin estar en un buen momento. El equipo napolitano, que también jugó su partido del Calcio este viernes, no pasó del empate a uno frente al Torino: "en la ida, el Nápoles tampoco estaba bien y empataron".

¿Y si el Barça elimina al Nápoles en la Champions League?

El empate entre Nápoles y Barcelona en la ida de los octavos de final es, sin duda, un resultado que da muchas opciones al equipo de Xavi Hernández de clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, la mala dinámica del equipo durante la presente temporada hace que más de un aficionado tema otra imagen bochornosa en el caso de que el siguiente rival sea uno de los favoritos para alzarse con el título de la Copa de Europa.

Osimhen disputa con Araujo un balón dividido durante el partido.EFE





Senabre solo estaría tranquilo en los cuartos de final con dos posibles rivales. Todo lo que sea enfrentarse a clubes como "el Real Madrid, el Bayern, el Manchester City o el Inter" hace que se plantee otro tipo de eliminatoria: "Es que si te toca uno de estos equipos, ¿dónde te jugarías el dinero?, aunque lo mismo si Xavi vuelve a decir que se va, el equipo juega mejor", ironizó antes de una contudente reflexión concluyente: "Pero si esto es mejorar, como dice Xavi, ¿cómo estaría antes el Barça?".

Dos jóvenes sostienen a un mal Barça

Volviendo al rendimiento de la plantilla azulgrana, Senabre no deja de tirarse de los pelos al saber que el equipo se sustenta con dos futbolistas de la cantera, después de una pretemporada en la que "te gastas muchos millones de euros, activas palancas, te traes jugadores de muchas partes del mundo y al final, cada semana, y ya van unas cuantas seguidas, los mejores son los mismos dos".

"Muy pocas veces el mejor es Lewandowski en ataque. Y muy pocas veces Araújo es el mejor en defensa", lamentó Senabre, que volvió a elogiar el trabajo destacable del central Cubarsí y el del delantero Lamine Yamal.

"Esto tiene una parte muy buena: ¡olé por la cantera del Barça! Pero tiene una muy mala: ¿Qué pasa con los demás?" Manda un mensaje: "Todos los que no sean Cubarsí y Yamal, que se lo hagan mirar. Los demás tienen que ayudarles". Y concretó algunos nombres: "A mí me encanta Joao Félix, pero hoy tenía que ayudar, como Lewandowski o Gundogan. Hay jugadores que deberían dar un paso adelante y no lo dan".