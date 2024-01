Dani Senabre 'destroza' a Xavi por su última rueda de prensa: "Te juro que lo he pasado mal"

La rueda de prensa de este martes de Xavi Hernández tampoco pasó desapercibida. Cuando cabía pensar que el técnico del Barça podría dejar atrás todas las explicaciones que ya dio el pasado sábado sobre su salida del club y centrarse más en el aspecto deportivo antes de enfrentarse a Osasuna, el catalán se tomó de nuevo su tiempo para responder a todas las preguntas que fueran necesarias por parte de los periodistas.

Y pese a que su transparencia y pueda interpretarse como algo positivo, sobre todo para el aficionado culé, las sensaciones que dejó fueron muy diferentes para gente como el comentarista de El Partidazo de COPE, Dani Senabre.

"Es la culminación de tres meses horribles a nivel comunicativo de Xavi", comenzó su dura crítica Senabre, que fue a más, hasta el punto de definir la de este martes como "la peor rueda de prensa que le he visto a ningún entrenador en el Barcelona. Cuando a veces la gente dice que nos dejemos de meter con una leyenda del Barça, yo he tenido vergüenza ajena. Te juro que lo he pasado mal", confesó ante Juanma Castaño.

Las contradicciones de Xavi Hernández

Uno de los 'palos' que Senabre que dio a Xavi Hernández en El Partidazo de COPE es por su alusión constante a las críticas que vienen de fuera del club, como las de la prensa. "¿Cómo puede ser que uno de los mejores centrocampistas del mundo esté tan pediente de las críticas? Es la persona de Barcelona que más ha estado pendiente de los tertulianos", se preguntó.

Además, cree que uno de los motivos por los que Xavi habla tanto de las críticas porque "quiere hacernos creer que la culpa de la situación en el Barça es de las críticas y no de los cuatro goles, los cinco goles o las derrotas".

ESCUCHA LAS CONTRADICCIONES QUE DENUNCIA DANI SENABRE SOBRE LA RUEDA DE PRENSA DE XAVI HERNÁNDEZ

Después, Senabre pasó a diseccionar las contradicciones en las que el entrenador del Barcelona entra en la rueda de prensa de este martes.

1. "Ha dicho en el mismo minuto que tenía tomada su decisión al principio de la temporada y después dice que es la temporada la que le ha hecho sentirse mal y lo que le ha hecho cambiar de opinión".

2. "Dice que todo está perfecto con Joan Laporta y con Rafa Márquez, cuando hay amigos de Xavi y gente del entorno que han filtrado que Xavi estaba muy dolido con Laporta por lo de la convocatoria y dolido con Márquez por el día de la foto".

3. "Cuando alguien tiene que repetir tanto que está bien y que está fuerte, y que no lo deja por la presión, a mí la sensación que me da es la contraria".

4. "Y si vio tanto sufrir a Luis Enrique, ¿entonces de qué se sorprende?"

La repercusión de la rueda de prensa de Xavi

Según informó Helena Condis en El Partidazo de COPE, la repercusión y la principal consecuencia de esta rueda de prensa de Xavi Hernández (y sumada a la anterior) es que el foco parece dirigirse más hacia el presidente del club, Joan Laporta.

Xavi Hernández, en la rueda de prensa previa al Barcelona - Osasuna de LaLiga | FOTO: FC Barcelona

Cada vez más, las críticas parecen dirigirse más al palco. Está por verse si habrá -o no- algún tipo de reacción del público en el estadio de Montjuic este miércoles durante el partido de LaLiga frente a Osasuna (19 horas).

También ha sorprendido mucho que Xavi haya llegado a afirmar que la decisión de marcharse la tenía pensada desde el principio de la temporada cuando fue en el mes de septiembre cuando firmó su renovación hasta 2025.