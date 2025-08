Dani Olmo, en El Partidazo de COPE: "El fichaje de Joan García da un gran salto de calidad al equipo"

El FC Barcelona se encuentra en Corea del Sur preparando la temporada con una pequeña gira por Asia. El conjunto azulgrana ha disputado ya dos encuentros amistosos y los ha ganado dejando buenas sensaciones para el inicio de la próxima campaña en la que defenderá el título liguero.

Y uno de esos jugadores que ha viajado a Japón y Corea del Sur es Dani Olmo, que ha atendido este viernes a El Partidazo de COPE. El centrocampista ha repasado la actualidad azulgrana y sus sensaciones tras estas primeras semanas de entrenamientos.

¿Cómo se encuentra tras los primeros amistosos?: "Poco a poco yo creo que todos nos vamos sintiendo mejor y también vamos ganando, que también es importante. Estamos trabajando con la base que ya teníamos, pero añadiendo cositas nuevas y automatismos nuevos a nuestro estilo de juego".

Fichaje Joan García: "Es un porterazo y es una pasada tenerle en el Barça. Tenemos la buena suerte de tener grandes porteros en la Selección y en el Barcelona y su fichaje seguro que va a dar un salto de calidad al equipo".

Valentía de Joan García de cambiar el Espanyol por el Barcelona: "Al final, es su decisión y tiene que pensar en lo que es mejor para él. Aquí le hemos abierto las puertas y es 100% bienvenido y creo que está a gusto".

Los problemas para inscribir a Joan García: "Le veo tranquilo y tiene que tener esa confianza que ya ha demostrado tomando la decisión de venir. El club sabe lo que tiene que hacer y es algo que no depende de nosotros. Joan está entrenando bien y eso es lo importante".

¿Cómo vivió Dani Olmo los problemas con su inscripción en enero?: "Es un tema que no dependía de mí. Yo estaba centrado en jugar, en entrenar y esperando a que todo se solucionase. Se solucionó y pude jugar, que es lo importante. Es una situación que afecta. Se puede pasar mal, pero como no depende de mí, yo solo tenía que estar centrado en entrenar y esperar a la solución. Valió la pena esperar y poder jugar".

Situación complicada de Ter Stegen: "No ha podido viajar con nosotros por la operación y es un compañero más del equipo. Ahora se está recuperado de la operación y aprovecho para mandarle un abrazo".

Capitanía del Barcelona: "No sé si los jugadores votaremos a los capitanes. El año pasado lo hicimos así. Marc es el capitán del equipo y no sé si este año se volverá a votar. En el vestuario no tenemos esa incertidumbre de quién será capitán y no hablamos del tema".

Fichajes de Rashford y Bardghji: "Los dos se han aclimatado muy bien al grupo. Marcus es un poquito más introvertido. Pero lo importante es que son dos grandes jugadores y también buenas personas".

Competencia en el centro del campo: "Es algo que hace mejor al equipo y creo que esa es la diferencia que puede llevarnos a ganar o no ganar grandes cosas. Y creo que el Barcelona, en ese sentido, tiene a los mejores jugadores del mundo, tanto en el centro del campo como en el ataque. Me gusta jugar en espacios reducidos y detrás del 9 y creo que lo que se ven en el campo es lo que soy".

Fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal: "Yo no tengo 18 años y mi fiesta no sería igual. Pero él puede hacer lo que quiera porque eran sus vacaciones y su fiesta. No hay nada que juzgar y no ha hecho nada malo. Él ya sabe lo que puede y no puede hacer y no tengo que darle ningún consejo".

Balón de Oro: "Le daría el trofeo a uno del Barça. Lamine, Raphinha o Pedri son candidatos y cualquiera podría ganarlo".

¿Cuál es el objetivo para la nueva temporada?: "El objetivo es repetir lo que ya hemos ganado; porque lo más difícil no es ganarlo, sino repetirlo. Y en este caso también la Champions, porque la espinita se quedó clavada con la eliminación en las semifinales. Creo que nos merecimos más y creo que está claro que queremos hacer más en esa competición".

Ganar la Liga de Campeones con el Barcelona o el Mundial con España: "Es imposible elegir solo una. Elijo hacer el año completo y ganar los dos. Son dos torneos muy complicados de ganar, pero creo que es más difícil el Mundial porque al final se juega cada cuatro años".

Llegada de Xabi Alonso al Real Madrid: "Es un entrenador al que ya hemos visto en la Bundesliga y también su ida de jugar. Yo le conozco un poco más por eso, pero veremos cómo se adapta al Real Madrid y de qué manera va a jugar con los jugadores que tiene. Y ya tendremos tiempo para analizarle".

Fichajes del Real Madrid y del Atlético: "Creo que el Madrid siempre va a querer tener a los mejores, pero yo diría que nosotros nos hemos reforzado mejor. Todos los equipos hacen cambios en verano y en invierno y a nosotros no nos importa que fichen a jugadores".

Ventaja con Madrid y Atlético por no jugar el Mundial de Clubes: "Leí alguna noticia en la que decía que no iban a jugar sus primeras jornadas. Pero si al final juegan, no es algo que nos importe. Nosotros estamos haciendo una buena pretemporada y lo importante es estar bien preparados. Si un equipo u otro tiene más vacaciones o menos descanso, me da igual. Es un tema del que no opino.

Hansi Flick: "Tiene las ideas claras y sabe a lo que tenemos que jugar. Es un entrenador cercano y está ahí para lo que necesites. Y tanto él como los jugadores compartimos esa ambición por ganar".