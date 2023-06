Cuánto está dispuesto a pagar el Real Madrid por Mbappé al PSG este verano: "Compensar la prima de fidelidad"

El Real Madrid sigue a la espera con la situación de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. Mientras se especula sobre su fichaje, se siguen dando a conocer varios detalles de la operación que se puede llevar a cabo en cualquier momento. El último en hacerlo ha sido Ramón Álvarez de Món, socio compromisario del club merengue, que pasó por 'El Partidazo de COPE' este miércoles. Según explica, la entidad de Chamartín tiene reservados 250 millones para hacer efectiva su contratación, sea este verano o el que viene cuando acabe su contrato que le vincula al PSG.

Audio





Las últimas reacciones desde Francia no dan buenas vibraciones sobre su llegada en este mercado de verano. El agente del madridista Ferland Mendy, Yvan Le Mée, declaró en una entrevista a RMC Sport que el Real Madrid "es un club que actualmente no tiene el dinero para un traspaso". Además, arremetió contra la madre de Mbappé, Fayza Lamari que es la que está llevando el peso de las negociaciones: "No es su trabajo, ella no tiene la capacidad de actuar; estoy convencido de que si Kylian hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones hace dos años, se habría ido".

También en las últimas horas se ha puesto el foco en Reino Unido. Después de que se haya dejado claro que el PSG pretende poner a subasta a Kylian Mbappé si no renueva este mismo verano, en Inglaterra ven posible que alguno de los clubes de la Premier League intente su contratación. El Liverpool siempre sonó para abrir las puertas al futbolista francés en el pasado y a este club añaden también el nombre del Manchester United; un rumor alimentado por el hecho de que Qatar pueda comprar la entidad del norte del país. Esto no ha hecho ni inmutarse al Real Madrid, por lo que se comentó en 'El Partidazo de COPE'.

Lo que sabe Ramón Álvarez de Mon de la posición del Real Madrid con Mbappé

El socio compromisario del Real Madrid explicó en el programa de este miércoles que Florentino Pérez se mantiene expectante ante el conflicto entre Kylian Mbappé y el PSG. Además, añade que el club blanco tiene preparado 250 millones de euros para hacerse con los servicios del futbolista de Bondy, cifras de las que dio más detalles en 'El Partidazo de COPE'. Esa cantidad es la máxima que va a ofrecer el equipo merengue. También asegura que este verano el culebrón no va a llegar hasta agosto. Todo se resolverá mucho antes. El comienzo de las pretemporadas de ambos clubes puede marcar el punto de inflexión.

Audio





Parece que el desenlace se podrá conocer en las próximas semanas. De este modo, es seguro que en julio saldremos de dudas por fin y sabremos en qué equipo jugará Kylian Mbappé. Se esperan días apasionantes en 'El Partidazo de COPE' con la decisión del jugador que vuelve a tener el tren del Real Madrid justo delante. La clave de todo parece estar en esas primas de fidelidad que tiene el francés por contrato con el PSG. Que quiera cobrarlas o que renuncie a ellas será fundamental para que se produzca un final u otro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El programa de 'El Partidazo de COPE' de este miércoles 28 de junio de 2023

Joseba Larrañaga, junto a David Sánchez, Santi Cañizares, Elías Israel, Fernando Evangelio, Roberto Palomar y Emilio Pérez de Rozas, analizaron también la preocupante situación física de Carlos Alcaraz antes de Wimbledon, la propuesta de sanción a Fede Valverde tras su puñetazo a Álex Baena, el aval de la Junta Directiva del Barçapara garantizar el Plan de Viabilidad, el impacto de la salida del Tour de Francia desde el País Vasco y la paliza de España a Líbano en el Mundial Sub19 de baloncesto masculino. El programa lo cerró la sección del Grupo Risa, ¡Vaya Fiesta!.