Quique Sánchez Flores, sobre Lamine Yamal: "Decir que no trabaja por el partido ante el PSG, no tiene debate"

El Barcelona sufrió este miércoles su primera derrota de la temporada tras caer ante el PSG, actual campeón de la Champinons League, 1-2 con un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 90. La victoria de los de Luis Enrique llegó remontando el tanto inicial de Ferran Torres y gracias a una gran segunda parte en la que demostró lo gran equipo que es, pese a la baja que tenía de cinco titulares.

EFE El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones entre FC Barcelona y PSG

Uno de los jugadores más señalados en la derrota azulgrana fue Lamine Yamal. El joven jugador volvía a ser titular después de perderse cuatro partidos por lesión y volver ante la Real Sociedad jugando media hora y dando la asistencia decisiva para el gol de Lewandowski. Ante el PSG, su primera media hora fue de gran nivel, pero a partir de ahí se vio muy superado, especialmente en la segunda parte. Tras el descanso todo el equipo de Hansi Flick perdió la posesión de la pelota y Lamine solo pudo hacer una jugada de peligro en 45 minutos. Además, algunos le han criticado su poca ayuda para tapar las llegadas de Nuno Mendes.

EFE Lamine Yamine intenta regatear a Nuno Mendes durante el Barcelona - PSG.

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño preguntó a Quique Sánchez Flores por el partido de Lamine Yamal y las críticas: "Si lo van a decir por la jugada de Nuno Mendes, no tiene sentido. Cuando Nuno arranca, esa persecución no la puede hacer Lamine desde donde arranca Nuno. En el momento que arrancan, ya va a dejar atrasada aquí muchos metros y ya es una situación que corresponde a otros jugadores. Si es por eso, no hay no es debatible desde mi punto de vista. Si es por el juego, creo que Lamine lo tuvo muy difícil, muy difícil. No solo porque jugaba contra el mejor extremo del mundo, jugaba contra el lateral más sólido también del mundo, sino porque es que no le llegaron balones; el único balón que le llega en el segundo tiempo es un balón que provoca una falta muy peligrosa al borde del área que debió ser la segunda la segunda tarjeta de de Nuno".