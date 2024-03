Este jueves vivimos la resaca de la investigación que hizo la Guardia Civil en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas por presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. La investigación, que duró hasta casi las 4 de la mañana, la llevaron a cabo los Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que también estuvieron en la casa de Luis Rubiales en Granada y en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Agentes de la UCO en la sede de la Federación Española de Fútbol. EFE.





Las diligencias ordenadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) se enmarcan en una investigación por presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales entre 2018 y 2023, cuando Luis Rubiales estaba al frente de la RFEF.

Luis Rubiales, en Punta Cana

Este lunes se detuvieron a siete personas y con el ex presidente hubiera pasado lo mismo si no hubiera sido porque se encuentra en la República Dominicana, tal y como contó el periodista de Deportes COPE, Javi Gómez. Rubiales se encuentra en Cap Cana, una comunidad privada exclusiva y de lujo situada en la zona de Punta Cana, desde el 21 de febrero haciendo negocios particulares relacionados con el fútbol y con gente importante del mundo de la política.

Luis Rubiales, en el Aeropuerto de la República Dominicana. CADENA COPE.





La Fiscalía pidió este lunes la detención de Luis Rubiales pero su abogada ha confirmado que, en principio, tiene pensado regresar a España el próximo 6 de abril. En cuanto a su posible arresto, su defensa expone: "Desconocemos si ha sido ordenada la detención del Sr. Rubiales Béjar, pero mediante este escrito deseamos poner de manifiesto que el mismo se encuentra a plena disposición de este Juzgado en aras a esclarecer la investigación en curso".

Pedro Rocha, presidente en funciones de la Federación Española de Fútbol, no está siendo investigado por la Guardia Civil por las supuestas irregularidades de Rubiales. Pero la Federación ha emitido este jueves un comunicado anunciando que se ha abierto expediente sancionador se y ha apartado de sus puestos de trabajo y de sus funciones a los directivos relacionados con la causa judicial: el director de Servicios Jurídicos, Pedro González Segura; y el director de Recursos Humanos, José Javier Jiménez. Además, ha rescindido el contrato externo con GC Legal, el despacho de Tomás González Cueto, como comisionado de control externo. También se le han revocado los poderes de representación en todos procedimientos judiciales, tanto a él, como a Ramón Caravaca y otros letrados de este despacho.

La crítica de Gonzalo Miró al Gobierno por el Caso Rubiales

Gonzalo Miró, comentarista de El Partidazo de COPE y Tiempo de Juego, habló de toda esta polémica que rodea de la Federación Española de Fútbol y quiso hacer una crítica al Gobiero por su posición ante Luis Rubiales y la poca iniciativa para intentar mejorar todos estos problemas: "Me encantaría estar equivocado pero creo que no va a pasar absolutamente nada en al evolución del fútbol y las condiciones que le rodean. El Gobierno ha perdido una gran oportunidad para cambiar las cosas en cuando al funcionamiento de las Federaciones. Hubo un intento con Francos a la cabeza, pero con el cambio en la secretaría de Estado, es un movimiento que demuestra que no hay intención de meter mano a toda esa contaminación que desprende un hedor absolutamente insoportable. Francos tenía mucha presencia y se le veía que tenía intención de cambiar las cosas, ¿Qué ha hecho Uribes desde que ha llegado?. El presidente sabe cómo es Uribes cuando le nombra y sabe cuál es la intención de no hacer nada. Me encantaría estar equivocado pero, desgraciadamente, va a seguir todo igual. La renovación del fútbol no puede pasar por Pedro Rocha".

