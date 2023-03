Convertir el VAR en un 'Got Talent' de exfutbolistas: una irónica propuesta de Paco González para reformarlo

Dentro de las situaciones extrañas que nos está dejando el VAR, hay una que ha llamado tanto la atención de Carlo Ancelotti y Jurgen Klopp como la de los comentaristas de El Partidazo de COPE durante el Tiempo de Opinión de este miércoles, con Paco González a la cabeza.

El primero en poner el VAR encima de la mesa fue Carlo Ancelotti. El entrenador del Real Madrid reveló después del partido, en Movistar, que había mantenido una particular conversación con el técnico del Liverpool antes del partido en el Santiago Bernabéu sobre el penalti por mano señalado durante el Manchester City - Leipzig.

Ancelotti: "He hablado con Klopp que el penalti que pitaron contra el Leipzig en Champions no es fútbol" "Cuidado con eso", advirtió Ancelotti, que reveló la charla que mantuvo con Jurgen Klopp en el Santiago Bernabéu antes del duelo de este miércoles. 15 mar 2023 - 23:25

El entrevistador, Ricardo Sierra, le preguntó a Ancelotti: "Te he visto hablar con Klopp, ¿es posible que fuera por el penalti que hoy no ha señalado el árbitro?". Pero el técnico respondió que "antes del partido estuvimos hablando de que fue una locura el penalti contra el Leipzig. Cuidado con esto porque esto no es fútbol, pitar un penalti así en una Champions League. Yo creo que nadie, nadie, nadie se ha dado cuenta, ni Guardiola se dio cuenta de que habían pitado penalti".

Después, el portero Thibaut Courtois echaba 'más leña al fuego' con sus declaraciones también con respecto al VAR, remitiéndose a un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en 2021: "Todos nos podemos equivocar, un árbitro puede tomar una decisión, todo tiene que ser honesto. Que las decisiones son de una manera en un fin de semana y de otra en otro, la mano del City ayer [...] Me pregunto por qué eso no y ahora sí".

Paco González propone una particular 'reconversión'

Ancelotti remarcó que ni el penalti que supuso el 1-0 a favor del Manchester City, ni la jugada a la que se refería sobre el partido ante el Liverpool eran penalti. Y es que partimos de una mano que se percibe en el VAR, que revisa el árbitro de campo, y tras la revisión, éste decide no pitar la mano.

Manolo Lama, durante el Tiempo de Opinión de este miércoles en El Partidazo de COPE, manifestó que "aquí es que vemos las manos de forma diferente a como se ven en Europa. El árbitro de ayer del VAR era español; si no fuera español, no había pitado ese penalti".

El comentario de Lama le dio pie a Paco González para lanzar una particular propuesta cargada de ironía: "Lo he dicho en Tiempo de Juego, durante el partido. Estoy a un milímetro de pedir que el VAR no lo lleven los árbitros, sino que lo lleven tres ex futbolistas que voten cada uno desde una cámara oculta, que no puedan convencerse entre ellos, como en el programa en el que votan tres a la vez pulsando un botón, y si para los tres es penalti, es que es penalti".

"¿Quieres convertir el VAR en Got Talent?", preguntó un sorprendido Juanma Castaño. "Pero de futbolistas que hagan 'pum' y digan 'para mí, es penalti'. Es que esto no tiene nada que ver con ciento y pico años de fútbol", sentenció González.

"¿Y si quitamos el VAR del todo y nos dejamos de Got Talent?", propuso después Tomás Guasch.

"Es muy llamativo que después de un partido en el que el Real Madrid se ha clasificado para cuartos de final de la Champions, estén hablando del VAR tanto los entrenadores de los equipos como Courtois, pasando factura", añadió por último Elías Israel.

Y es que posiblemente el devenir del partido de vuelta, sumado a la renta con la que el Real Madrid venía de la ida, invitó a otro tipo de reflexiones que siguen acumulando muchos minutos de debate en la radio deportiva.