Courtois: "No hay que olvidar que tenemos que ganar el domingo como sea"

Thibaut Courtois habló en zona mixta del pase del Real Madrid a los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras ganar al Liverpool (1-0), en la vuelta del Santiago Bernabéu. En concreto, se remitió al Clásico de este domingo: "No hay que olvidar que tenemos que ganar el domingo como sea. Estamos contentos por el pase a los cuartos de final, pero ahora mismo tenemos que pensar en el próximo partido".

Sobre qué rival puede preferi, el portero apostó por no repetir un rival del año pasado. "El año pasado nos tocó el City y el Chelsea, prefiero cambiar de equipo, también es bonito visitar campos nuevos y lugares diferentes. La temporada pasada demostramos nuestro carácter, el de las remontadas, da un poco más de respeto a nostros. Cuando llegué perdimos contra el Ajax, después contra el City, se pudo olvidar un poco lo que es el Real Madrid. El año pasado se volvió a notar que siempre estaremos en la pelea hasta ganarla", explicó Courtois.

Al ser preguntado por la polémica arbitral, Courtois se fue a una mano de Felipe ante el Atlético, en la temporada 2020-21. "Todos nos podemos equivocar, un árbitro puede tomar una decisión, todo tiene que ser honesto. Que las decisiones son de una manera en un fin de semana y de otra en otro, la mano del City ayer. En el Metropolitano, hace unos años, le llaman a verlo y había mano clarísima y no lo pita. En ese partido me dijo que no había penalti claro. Me pregunto por qué eso no y ahora sí, yo siempre creo en los árbitros, hacen todo lo mejor que pueden, a veces se pueden equivocar", dijo el guardameta belga.

Por último, habló sobre la situación de Eden Hazard en el Real Madrid. "Para mí, cuando volvió del Mundial, entrenó muy bien, él esperó una oportunidad, cuando no estaban los brasileños. No llegó, y a partir de ahí bajó la cabeza. Pero tiene una buena actitud, nunca le ha faltado el respeto a nadie. Me da pena, no sé qué hará. Si sigue aquí, ojalá pueda tener", concluyó el portero.