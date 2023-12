El contundente mensaje de Juanma Castaño contra la piratería en el fútbol español

En los últimos tiempos se ha abierto un debate sobre el actual modelo del fútbol y su capacidad de supervivencia. Las temporadas son cada vez más largas, los jugadores acumulan en sus piernas más cantidad de minutos y mientras tanto las cifras parecen bajar. No se deja de repetir como un mantra que el deporte rey interesa cada vez menos, que el público ha perdido interés con el tiempo y que hay que hacer algo para enganchar a los que van a ser los aficionados del futuro.

Este jueves Gerard Piqué, presidente de Kosmos, pasaba por el Business Sport Forum organizado por Marca y Expansión y hablaba de la situación actual del fútbol a la vez que proponía ciertos cambios para hacerlo más atractivo de cara a los jóvenes. El exazulgrana tiraba de experiencia en la Kings League para abordar la problemática. En su competición los partidos son más cortos y en ellos se introduce el azar en forma de cartas para mantener la incertidumbre en todo momento.

"Estamos en el camino de que Real Madrid y Barcelona en cinco años no puedan competir en Europa", criticó un Piqué que aseguró que "no puede ser que haya 70-80 partidos al año, la gente ya no sabe ni que se está jugando, hay mil competiciones que la gente se pierde. Y los futbolistas se lesionan mucho más. Tendrían que juntarse todos a hacer un calendario de menos partidos y más 'premium', para consumir fútbol de más calidad".

Parecería que una opción de cambiar las reglas es la Superliga, pero Piqué se declaró en contra de este formato: "Es una liga cerrada, y en eso estoy en contra. Hay muchos que se van a quedar fuera y su valor pasa a ser cero, pierdes seguidores. Pasaría a no existir las ligas nacionales, mientras que los equipos de la Superliga crecerían. Se destruiría una parte importante del fútbol como lo entendemos nosotros. El mérito deportivo tiene que prevalecer, y por eso estoy en contra de la Superliga", afirmó tajante.

Problemas con la piratería

Otro de los grandes problemas del mundo del fútbol es el creciente aumento de la piratería. LaLiga y los operadores televisivos llevan un tiempo denunciando y peleando contra este tipo de casos que crean un gran perjuicio económico. Para ello piden que se puedan tumbar las webs de manera más rápida y que cualquier enlace que emita partidos de manera ilegal pueda ser cortado en menos de 30 minutos como ya se hace en otros países impidiendo que decenas de usuarios puedan conectarse y disfrutar gratis de un encuentro de forma ilicita.

Y es que el pasado 19 de octubre se dieron cifras del inicio de temporada y estas eran escandalosas: En las cinco primeras jornadas había habido más de 1'2 millones de descargas ilegales de aplicaciones y habían caído un 14% los suscriptores del fútbol de pago. Y aquí está otro gran caballo de troya porque los usuarios se quejan del elevado coste de las plataformas y aseguran que no pueden pagarlo.

El mensaje de Juanma Castaño

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, aprovechó su programa de este jueves para analizar el problema que vive el fútbol actual con la piratería. Ha sido muy crítico en este sentido y ha abogado por acabar con "el altísimo porcentaje de gente que ve el fútbol gratis en España". Cree que este es uno de los principales problemas que deben solucionarse y considera que genera un grandísimo agujero económico en la compañías que las obliga a tener que subir los precios al resto de suscriptores del servicio para poder cuadrar sus cuentas.

