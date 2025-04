La contundencia de Juanma Castaño con el futuro de Griezmann en el Atlético: "No tengo duda"

El Atlético de Madrid ganó 4-2 al Valladolid gracias a dos goles de Julián Álvarez desde el punto de penalti y a los goles de Giuliano Simeone y Sorloth. Los rojiblancos sufrieron mucho ante el colista, que incluso llegó a adelantarse en el marcador, pero los tres puntos le mantienen en tercera posición a siete puntos del liderato del Barcelona, a falta de siete jornadas.

EFE Sorloth celebra con sus compañeros el gol del Atlético contra el Real Valladolid

Los de Simeone han logrado dos victorias consecutivas que han roto la fatídica tendencia del mes de marzo, en donde cayeron eliminados en la Champions League ante el Real Madrid, en la Copa del Rey ante el Barcelona y en Liga, donde se quedaron con pocas opciones de poder luchar por el título. Las victorias ante el Sevilla y el Valladolid dejan al Atleti con seis puntos más que el Athletic, y a solo tres del Real Madrid.

En esta mala racha de marzo, el jugador que ha dejado más dudas es Griezmann. El jugador francés no marca desde el partido de ida de Copa del Rey ante el Barcelona y lleva ya nueve encuentros sin ver puerta ni dar una asistencia. El 'Cholo' Simeone habló de su estado de forma tras la victoria ante el Valladolid y el argentino reconoció que está en un mal momento: “No está en su mejor momento, nos tiene acostumbrados siempre a tener asistencias, goles, ser importante y determinante; y el entrenador lo sigue poniendo porque cree en él y le gusta cómo juega. Después, tenemos que sacar para adelante siete partidos más y necesitamos tener a los mejores en el campo”.

AFP7 vía Europa Press Antoine Griezmann del Atlético de Madrid observa durante el partido de fútbol de la Liga española, LaLiga EA Sports, jugado entre el Atlético de Madrid y el RC Celta de Vigo en el estadio Riyadh Air Metropolitano el 15 de febrero de 2025 en Madrid.

el futuro de griezmann, según juanma castaño

En el Tiempo de opinión de El Partidazo de COPE, Gonzalo Miró sacó el tema del futuro de Griezmann después de escuchar las palabras de Simeone y dijo que " La duda no es qué va a pasar con Griezmann en estos siete, es qué va a pasar con él el próximo año".

Y Juanma Castaño respondió a esas palabras asegurando que, para él, Griezmann no seguirá la próxima temporada en el Atlético de Madrid: "Yo no tengo duda: para mi Griezmman no sigue el año que viene. Creo que son los últimos siete partidos con el Atletico, y gente de dentro, también".