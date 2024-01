La comparación de Rubén Martín al hablar de la Superliga de Florentino Pérez: "Como un grupo de Whatsapp"

El TJUE falló a favor de la Superliga en la sentencia del pasado 21 de diciembre, en el que, en definitiva, daba luz verde la creación de otras competicionesque cumplan con Derecho Europeo. A lo largo de este tiempo han salido diversas quejas del presidente de LaLiga, Javier Tebas acerca de que este torneo no va a llegar a ser una realidad nunca. Más tarde, varios equipos anunciaron que no participarían en este pase lo que pase.

Equipos que han dado un paso a un lado

En la creación de la Superliga hubo varios conjuntos de la élite europea que se apuntaron sin dudarlo. Al mismo tiempo que, cuando se conocieron las oposiciones de la UEFA y de las competiciones domésticas decidieron dar un paso al lado y la mayoría así lo hicieron saber en sus diferentes redes sociales.

Bernd Reichart, CEO de A22 Sports Management, junto a los presidentes del Real Madrid, Florentino Pérez, y del Barcelona, Joan Laporta.EFE





A pesar de los comunicados oficiales de algunas entidades deportivas con la intención de desvincularse de la Superliga, Arancha Rodríguez aseguró en El Partidazo de COPE que la situación no es exactamente así. "El resto de equipos tienen un contrato vinculado a la Superliga. Lo dijo Bernd Reichart (CEO de la empresa), la gente que dice públicamente que no tienen nada que ver, luego están llamando por detrás para apuntarse", comentó la periodista. Ante esto, Rubén Martín respondió en tono de risas que "esto es como un grupo de whatsapp, en el que han silenciado el grupo, pero no se han salido ni lo han eliminado".

Último modelo de Superliga

Anas Laghrari, cofundador de A22 Sports Management, la empresa promotora de la Superliga, dejó claras las ideas de la competición en una entrevista para Ouest France. "Hoy tenemos suficientes clubes para empezar una competición, pero queremos convencer a todos. No queremos divisiones. Si el año que viene tenemos una Superliga y una Liga de Campeones jugándose al mismo tiempo, no es lo ideal", explicó.

Audio





Una de las cosas más llamativas del nuevo modelo del torneo es su precio. "Todos los partidos serán gratis y para siempre", afirmó el empresario. Tal y como se ha dicho en varias ocasiones, la competición se financiaría de forma completa a través de publicidad. En el caso de que los espectadores deseen la versión premium sin anuncios, esta tendría un coste de 10 euros al mes.

Tebas no se baja de su barco

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde el primer mometno que se habló del tema Superliga,Javier Tebas se ha posicionado en contra de forma tajante. El presidente de LaLiga desconfía del proyecto. "Es mentirosa en cuanto a que dicen que no van a hacer daño a las ligas nacionales cuando saben que lo van a hacer. También mienten al decir que va a ser gratis cuando ya empiezan a sacar el conejo de la chistera y admiten que habrá un modelo de suscripción. Quieren cargarse el modelo actual y luego cobrar", comentó.

Javier Tebas en una samblea de LaLiga.EFE





En una entrevista para El Mundo dejó una declaración de intenciones con la nueva competición. "Si la Superliga sale adelante, yo dimito, porque el fútbol caminaría hacia la catástrofe y la ruina de nuestro modelo", aseguró Javier Tebas. Entre risas, Juanma Castaño habló sobre las palabras del presidente de LaLiga en El Partidazo de COPE. "A Florentino Pérez, cada día le ponen más objetivos", afirmó el director del programa. "Hay muchos frotándose las manos, pero ha habido elecciones hace poco pero nadie se presentó en su contra", añadió Rubén Martín.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.