El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha concedido una entrevista al diario El Mundo donde ha analizado los temas principales que rodean al fútbol español. Temas como son el 'caso Negreira', la Superliga, el 'caso Rubiales' o la posible llegada del francés Kylian Mbappé al Real Madrid.

Sobre el 'caso Negreira', Tebas lo tiene claro, en su opinión "el Barça intentó influir en los ascensos y descensos de los árbitros" y por tanto, para él, "eso ya es delito".

Además, el presidente de LaLiga asegura que "si hoy un club pagara al número dos de los árbitros, se le abriría un expediente y descendería de categoría".

"Supongo que el Barça quería que le pitaran árbitros más caseors", añade Tebas antes de apuntar también al Real Madrid.

"Desde el primer momento nos personamos en la Fiscalía, cosa que no hizo el club que preside Florentino Péez. Ante el juzgado y pedimos diligencias de prueba en el juzgado y el club que preside Florentino Pérez no ha pedido ninguna", indica.

Superliga

El presidente de LaLiga recuerda que desde noviembre de 2020 está al tanto del intento de los grandes clubes, con Florentino Pérez al mando, de crear una Superliga y en la entrevista en El Mundo carga de nuevo duramente contra ella.

MADRID, 16/12/2022.- Bernd Reichart (c), CEO de A22 Sports Management, sociedad promotora de la Superliga, que ha intervenido en el Desayuno informativo de Nueva Economía Fórum sobre "La Superliga en el futuro del fútbol europeo", junto al presidente del grupo ACS y del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez (i), el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, este viernes en Madrid. EFE/ Mariscal

"Es mentirosa en cuanto a que dicen que no van a hacer daño a las ligas nacionales cuando saben que lo van a hacer. También mienten al decir que va a ser gratis cuando ya empiezan a sacar el conejo de la chistera y admiten que habrá un modelo de suscripción. Quieren cargarse el modelo actual y luego cobrar", sentencia.

Además, Javier Tebas deja un contundente afirmación: "Si la Superliga sale adelante, yo dimito, porque el fútbol caminaría hacia la catástrofe y la ruina de nuestro modelo".

Rubiales

Uno de los máximos dirigentes del fútbol español también explica la denuncia que interpuso sobre el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, por amenazas.

"Me cogió en el CSD y me dijo "tengo cosas tuyas y si no aceptas lo que vamos a proponer, lo haré en público en todos lados", Me quedé blanco. Tambén quiero contar que en una Asamblea de LaLiga después de este incidente sacó un papel diciendo que ahí estaba lo que yo estaba haciendo. Le quité el papel y estaba en blanco. Cuando salió elegido le dije: "No te puedo felicitar porque no estás capacitado"".

Preguntado el por qué el Gobierno no actuó antes contra Rubiales, Tebas desvela que "un alto cargo del deporte, gubernamental, de este país, cuyo nombre no quiero revelar, me dijo que la fiesta que montó en Salobreña era "su vida personal". Yo contesté que quien lleva una vida personal desordenada, inmoral o amoral, que considera que la mujer puede ser un objeto para una paella, que todos sabemos lo que era, no está preparado para dirigir la RFEF".

Mbappé

Al igual que ya afirmó este lunes en la entrega de los Premios de la Asociación de la Prensa Deportiva, Tebas ve con muchas opciones al Real Madrid para hacerse con Mbappé.

"Se dan muchas circunstancias para que Mbappé no siga en el PSG. Tiene 26 años y quiere forjarse un futuro para tener una imagen como Michael Jordan y en Francia sabe que lo tiene mucho más díficil", analiza Tebas.