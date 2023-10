Un capitán de España se moja sobre la polémica con la selección femenina: "No tomamos decisiones"

El apoyo del equipo masculino de la Selección al femenino en la revolución que han llevado a cabo tras ganar el Mundial sigue en el foco de la polémica. Aitana Bonmatí confesó el pasado domingo en La Sexta que "no esperaban más" de sus compañeros. Tras la victoria de España en Noruega, los jugadores hablaron en la zona mixta del Ullevaal Stadion. Y uno de los protagonistas del postpartido fue Dani Carvajal, que respondió a estas palabras. Rodri Hernández pasó por 'El Partidazo de COPE' este martes y Juanma Castaño le preguntó sobre esta cuestión.

El lateral derecho no comprendía el domingo las palabras de su compañera y decía entre dudas: "No sé, la verdad es que no sé a qué se puede referir con lo de apoyar más o no apoyar": "Al final ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que ellas creen o con lo que no se sienten cómodas dentro de su entorno en la Federación". Álvaro Morata también se mojó el martes sobre esta cuestión: "La selección masculina ayuda mucho a la femenina, no solo en las cosas que salen, y lo lleva haciendo desde hace tiempo. Yo que soy el capitán ahora y soy el encargado de ver todas esas cosas".

La entrevista a Rodri

Rodri Hernández no solo habló en 'El Partidazo de COPE' sobre la polémica en torno a la selección femenina. El jugador del Manchester City también explicó la influencia de Guardiola, valoro sus opciones de ganar el Balón de Oro y hasta Juanma Castaño le planteó si aceptaría una oferta de Arabia Saudí. También fue muy claro sobre las diferencias entre la España de Luis Enrique y De la Fuente. Sobre el primero dice que "optaba por el fútbol de control total, con jugadores muy específicos", mientras el segundo "ha seguido con eso pero con su sello": "Se están haciendo las cosas muy bien".

Precisamente, sobre su papel de central en el pasado Mundial, fue muy sincero: "Sabía que la posición de pivote estaba muy cara. Se brinda una oportunidad para jugar un Mundial. Entre ser lateral izquierdo o no jugar, prefiero ser lateral. Sabía que podía rendir de central; pero son palabras mayores ser central en un Mundial. En muy poco tiempo tuve que reunir muchos conceptos. Cogimos cortes del Mundial de Sudáfrica de Puyol y Piqué. El scouting me lo hizo mi agente". Además, asume su papel de líder: "Intento ejercer y desde el mediocentro puro te invita a eso porque controlas todas las posiciones".

La polémica con la selección femenina

La selección femenina dice que la masculina se ha 'mojado' poco y Rodri Hernández no eludió la pregunta de Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE'. Para el jugador, "es complicado opinar sobre algo que desconozco", dejando claro que no sabe "los problemas" que tienen: "Hemos escuchado su reivindicación, pero desconocemos cómo se han fraguado las cosas". Además, defendió que "no tiene sentido decir que el comunicado ha llegado tarde cuando era la primera vez que nos juntábamos". El presentador también le planteaba una reunión conjunta para aclararlo todo. Así respondía.

En cualquier caso, Rodri asume que "solo puedes hacer una opinión conjunta cuando nos juntamos": "Dijimos que había que solidarizarse con ellas y unificar una opinión de 25 personas no es fácil". El centrocampista aclara en 'El Partidazo de COPE' que "como deportistas" les "entristece no haber tenido el reconocimiento que se merecen después de haber sido campeonas del mundo". Todo ello se produjo dentro de la investigación que se encuentra realizando la Audiencia Nacional sobre un posible delito de agresión sexual y coacciones del expresidente de la RFEF sobre Jenni Hermoso.

El programa de este martes 17 de octubre

Muy intenso 'El Partidazo de COPE' de esta última noche. Las declaraciones del ministro del Interior francés sobre Karim Benzema marcaron el inicio del programa para saber el contexto y quiénes son estos Hermanos Musulmanes. Pero el plato fuerte que tenía Juanma Castaño preparado para este martes era Rodri Hernández. El jugador del Manchester City y de la Selección se abrió en una de las mejores entrevistas de la temporada. También repasamos la jornada de partidos internacionales donde Julio Maldonado 'Maldini'.