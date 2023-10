Aitana Bonmatí deja un duro recado a los futbolistas de la selección: "No esperaba más de ellos..."

Aitana Bonmatí será la próxima protagonista de 'Salvados', el programa de La Sexta. La centrocampista del Barcelona fue la MVP del pasado Mundial y en los últimos meses ha levantado la Liga de Campeones y la Copa del Mundo. Además, es la gran favorita para suceder a su compañera Alexia Putellas como Balón de Oro.

Salvados ha desvelado en sus redes sociales un avance del programa que se emitirá este domingo y que no ha dejado indiferente a nadie. En él, Aitana Bonmatí expresa su opinión sobre todo lo ocurrido con la RFEF tras el polémico beso de Rubiales a Jenni Hermoso, los cambios que se han experimentado y deja una respuesta bomba en relación a sus compañeros masculinos.

"Actuamos como nos sentimos en ese momento, por fin tenemos altavoz, llegamos a casas y se nos ha escuchado. No pedimos ni mucho menos cobrar lo mismo que los hombres, pedimos unas condiciones dignas. Estamos hablando de primera división femenina profesional y en la mayoría de cosas solo ha cambiado el poner delante el profesional", lamentaba la actual The Best que dejaba para el final la frase más lapidaria: "¿Esperabais más de los jugadores masculinos? La verdad es que no", responde tras el comunicado de los jugadores españoles que llegó días después de que ellas pidieran la salida de Luis Rubiales y se produjeran los hechos.