El aviso de Manolo Lama a los 'haters' de Luis de la Fuente: "Después de ganarlo todo"

Luis de la Fuente sacó colmillo para defender a Unai Simón por el buen partido que realizó este jueves frente a Francia, en la semifinal de la Liga de las Naciones: "Estoy muy feliz por él especialmente porque se lo ha ganado. Lo habéis maltratado", se dirigió a los periodistas. "Unai Simón es un gran portero, siempre nos da garantías, y un gran compañero fuera", advirtió a continuación.

La frase desempolvó un intenso debate en El Partidazo de COPE, lo que llevó a comparar a De la Fuente con Luis Enrique Martínez, por situaciones similares.

Manolo Lama recordó que cuando Luis de la Fuente fue nombrado seleccionador, hubo una serie de 'haters' que aseguraron que sería "el que iba a durar tres meses, el que estaba de paso. Se os olvida que 'palmó' en Escocia" y se le echaron encima. "¿Pero sabes qué pasa? Que desde entonces no ha vuelto a perder".

Paco González cree que a De la Fuente solo se le ha 'ajusticiado' "por sus aplausos a Rubiales" en la mítica rueda de prensa del ex presidente de la RFEF del 'No voy a dimitir' y que "si pierdes contra Escocia te pegan seas de la Fuente, Zidane o Ancelotti".

Albert Luque, Luis Rubiales y Luis de la Fuente

LAMA Y SIRO, DOS OPINIONES TAN contrarias como similares

Lo que a Lama le duele con el actual seleccionador es que "llevando tres años ganando todo, todavía hay gente que le cuestiona, como Siro López".

"A mí me caerá mejor o peor, pero como persona no me cae bien", afirmó Siro en su defensa, antes de que Lama reconociera que a él, "Luis Enrique me parece muy buen entrenador, pero no le aguanto". Siro replicó: "A mí, De la Fuente me ha parecido un buen gran entrenador y me ha callado. Y como persona, a mí no me gusta".

En tono más conciliador, Roberto Palomar intervino precisando que "De la Fuente ve más enemigos de los que realmente tiene, que seguramente tendrá y no le gustará", a lo que Lama advirtió: "Ya veremos el primer día que caigamos en una competición, lo que voy a oír hablar de Luis de la Fuente".

dpa/picture-alliance / Cordon Press Unai Simón vuela para intentar evitar el golazo de Cherki en el España - Francia.

Con respecto a las críticas a Unai Simón, Manolo Lama fue uno de los críticos contra el portero de España en algunos partidos, como frente a Brasil o Croacia: "Yo sí, le pegué, no lo dudo". Juanma defendió la libre opinión del narrador de Tiempo de Juego: "Si no le ha gustado un partido de Unai Simón, lo ha dicho y ya está. Y decirlo ¿es maltratarlo? Pues no", sentenció antes de alabar la buena actuación del portero vasco en el duelo frente al combinado galo.