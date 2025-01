El asombro de Juanma Castaño tras conocer la oferta irrechazable a un jugador del Real Madrid: “Para hacerle un monumento en el Bernabéu”

Tras el gran momento de Mbappé, muchos aficionados madridistas han planteado la duda de si Vinicius es absolutamente indispensable para el equipo. De hecho, salieron ciertas informaciones que apuntaban hacia Arabia.

Por eso, Carlo Ancelotti, técnico del club blanco, comentó este martes que ve a Vinícius Junior "feliz" y "pensando elegir la gloria" en el club blanco, en referencia a la presunta propuesta multimillonaria procedente de Arabia Saudí al delantero brasileño.

EFE Vinicius celebra el 5-0 del Real Madrid contra el Salzburgo.

"Entiendo todo en el fútbol. He entendido también que, por ejemplo, Toni Kroos ha dejado el fútbol y eso lo entendieron pocos, pero yo lo hice como él. Todas las decisiones se toman de forma individual pero veo a Vinícius feliz, con ganas de quedarse aquí y de ganar títulos con el Real Madrid. Creo que está pensando elegir la gloria", dijo en rueda de prensa en vísperas del duelo ante el Brest, correspondiente a la última jornada de la fase regular de la Liga de Campeones.

De la misma manera que Ancelotti ve a Vinícius la próxima temporada en el Real Madrid, también se ve a él cumpliendo su contrato, convencido de que ganando LaLiga EA Sports o la Liga de Campeones no será cesado de su cargo de técnico.

Los continuos rumores que apuntan a Vinícius y el deseo de contar con él para dar un paso más en el crecimiento del fútbol en Arabia Saudí, que ya tanteó al jugador el pasado verano, no le afectan según su entrenador. Incluso realizó una lectura positiva de los tres partidos, dos en LaLiga y uno en la Liga de Campeones, que se pierde por sanción.

EFE Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa previa al partido ante el Valladolid.

el madrid, sin vinicius

Sin Vinícius, el Real Madrid goleó a la UD Las Palmas en uno de sus partidos más completos del curso y propició que Ancelotti escuchase que su equipo juega mejor sin el brasileño. "Opino que se han olvidado de que con Vinícius hemos ganado la Champions en París y en Londres. Es un jugador indiscutible, sin ninguna duda", les respondió.

Pero esos no han sido los únicos partidos que no ha jugado el brasileño porque no estuvo ante Las Palmas y tampoco en el Nuevo José Zorrila frente al Real Valladolid. Tampoco estará en el encuentro de este miércoles contra el Brest, por sanción. Un partido en el que los madridistas intentarán apurar todas las opciones posibles para acabar entre los ocho primeros.

El brasileño está aprovechando estos partidos para descansar y no llenarse las piernas de minutos. Además, está realizando un entrenamiento personalizado con Pintus en Valdebebas.

A pesar esto, los rumores sobre la salida del Real Madrid continúan. La oferta de la que se habla es estratosférica. Y rondaría los mil millones de euros netos en cinco años, es decir, 200 millones de euros al año.

El club se remitirá a la cláusula del jugador, aunque si el brasileño pidiera salir el club no pondría problemas. Eso sí el jugador no saldrá por un precio bajo.

JUANMA CASTAÑO, SOBRE LA OFERTA IRRECHAZABLE A VINICIUS

Tras conocer estos datos, Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE' aseguró que “Si alguien es capaz en la vida de rechazar mil millones de euros hay que hacerle un monumento en el Bernabéu”. “No hay nadie, no hay ningún deportista que haya tenido sobre la mesa, creo, ese contrato”, terminó diciendo el presentador de 'El Partidazo'.

canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whatsapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).