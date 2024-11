Arantxa Sánchez Vicario: "Si me lo hubieran pedido, habría sido la primera en querer salir en el vídeo homenaje a Nadal"

El Partidazo de COPE encontró a Arantxa Sánchez Vicario en la Gala de los Premios Valores del Deporte, que se celebraba este miércoles en Madrid.

Fue todo un privilegio poder charlar con la única tenista española en alcanzar el número uno del ránking mundial, y una de las mujeres que marcó una época en el deporte español de las últimas décadas.

Apenas 24 horas antes de charlar con Juanma Castaño en la Cadena COPE, Arantxa estaba como media España: pendiente del homenaje que había preparado para Rafa Nadal tras haber disputado el último partido de su historia.

Arantxa no quiso entrar a valorar si el homenaje a Nadal fue o no frío. Ella sintió mucho más la eliminación de España y saber que en ese momento se acababa definitivamente la carrera del tenista manacorí: "Es una pena que España fuera eliminada porque creo que todos esperábamos que ganasen esta eliminatoria y luego pudieran estar luchando por ganar una Davis. Fue una eliminación anticipada".

Sobre si el homenaje fue o no el más adecuado, la extenista comentó que "nadie mejor que el propio Rafa para responder, pero nos quedamos tristes por no poder verle más".

Juanma Castaño se preguntó, durante la entrevista, por qué Arantxa Sánchez Vicario, que ha sido la única mujer española en ser la mejor del mundo, aparte de ser una auténtica pionera en el tenis femenino, no fue elegida por la ITF para el vídeo que le mostraron a Nadal, donde participaron algunos de sus amigos, como Andy Murray, Novak Djokovic o Roger Federer: "A mí nadie me dijo que estuviese en ese homenaje, yo habría sido la primera en salir para hablar de Rafa, encantada. Faltaba muchísima gente del mundo del tenis que podrían haber salido".

¿CÓMO FUE LA RETIRADA DE ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO?

Arantxa se retiró oficialmente el 12 de noviembre de 2002. Tenía 30 años (casi 31) y lo hizo en una rueda de prensa, rodeada de prácticamente representantes de todos los medios de comunicación españoles.

Ganó tres Roland Garros y un US Open, cuatro medallas olímpicas y decenas de títulos en dobles.

CORDONPRESS Arantxa Sánchez Vicario, en una imagen de 1995

El homenaje que el mundo del tenis le dio a Arantxa por su carrera fue mucho más modesto, "uno pequeño que me hicieron en la Copa Federación aquel año, antes de retirarme. Tuve una despedida con todos los medios cuando dije que me retiraba, hice una rueda de prensa en la que se me saltaron las lágrimas", recordó.

Ahora, Arantxa vive en Miami (Estados Unidos), muy pendiente de sus dos hijos y también del tenis: "Ojalá pronto podamos vernos por España, que como mi país no hay nada". Sigo muy relacionada con el mundo del tenis, "pero la mamá tiene muchísimo trabajo que hacer, pero estoy feliz, estoy viviendo una etapa muy feliz".