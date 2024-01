Arancha Rodríguez pide el audio del VAR de otra polémica: "¿Y de la agresión a Ceballos, qué?"

En apenas 24 horas ha dado tiempo a analizar prácticamente todo lo analizable en cuanto a la polémica arbitral ocurrida durante el pasado Real Madrid - Almería, de LaLiga, en la que el equipo de Carlo Ancelotti logró remontar el 0-2 inicial en contra para ganar por 3-2.

Se han escuchado las conversaciones entre Hernández Maeso y Hernández Hernández analizando las tres jugadas que influyeron en el resultado e incluso una más, que se ha filtrado al periodista y streamer Gerard Romero, sobre otra jugada que trató en profundidad 'El Golazo de Gol': el manotazo de Vini a Pozo.

Como informó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, en el Comité Técnico de Árbitros hay cierta preocupación por cómo ha podido filtrarse ese audio que la Federación Española de Fútbol no hizo pública, al no ser una jugada revisable. El CTA sospecha de un ex empleado ya sea del Comité o de la Federación como autor de las filtraciones que han provocado un enfado mayúsculo.

Sin embargo, durante el Tiempo de Opinión de este lunes en El Partidazo de COPE, Arancha Rodríguez puso encima de la mesa una jugada, también polémica, de la que se ha hablado muy poco: un empujón que recibe Ceballos de Chumi. En un momento concreto, salen en velocidad hacia el balón, y Chumi se frena en seco para provocar el inevitable choque de Dani Ceballos, que cae de espaldas al suelo: "Ya que se filtran audios, también me gustaría saber qué se dice de la agresión que sufre Ceballos", pidió la periodista.

Fotograma en el que Dani Ceballos cae tras impactar con Chumi





Juanma Castaño acusa a Gerard Romero de manipular

La petición de Arancha Rodríguez viene por la filtración de la conversación del árbitro de campo con la sala VOR en ese manotazo de Vini a Pozo que quedó en nada, y que Gerard Romero expuso y analizó bajo su punto de vista desde su cuenta de Twitch.

Sin embargo, Arancha pidió que los comentaristas de El Partidazo de COPE vieran y valoraran la agresión a Ceballos, que también queda en nada a juicio de Hernández Maeso.

ESCUCHA EL PLANTEAMIENTO Y LA REFLEXIÓN DE ARANCHA RODRÍGUEZ SOBRE LA AGRESIÓN COMETIDA A CEBALLOS DURANTE EL REAL MADRID - ALMERÍA

Audio





"Para mí, es roja", opinó David Sánchez.

Gonzalo Miró también coincide en que es roja para el defensa del Almería, aunque cree que "me parece más flagrante la de Vinicius que esta, siendo esta roja igual. Así que imagínate lo que pienso de la de Vinicius".

Sin embargo, lo que más le sorprende al director Juanma Castaño de todo esto es "que no haya salido el audio del VAR de esta acción. Chapó por sacar la imagen, ¡ojo!, que los periodistas vivimos de que filtren y nos cuenten cosas. Pero cuando se filtra una sí y una no, hay una intención clara de manipular el relato", dijo acusando a Gerard Romero, que es a quien le filtraron, no solo el audio de esa jugada, sino el archivo del partido completo con todas las conversaciones grabadas con el VAR, como detalló antes Isaac Fouto.

"Es decir", concluyó Castaño: "Que también hubo errores también en contra del Real Madrid", a lo que Arancha tiró de ironía: "A lo mejor, ahora que se está hablando de la jugada, la saca".