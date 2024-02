Ángel Torres confiesa la millonaria oferta que recibió para vender el Getafe: "Estaba tieso"

El Getafe está viviendo una temporada cómoda en Primera División. José Bordalás ha dotado al equipo madrileño de una gran estabilidad deportiva y los aficionados azulones sueñan esta temporada con alcanzar los puestos europeos en la clasificación. Pero sin lugar a dudas, la época dorada del equipo se dio entre los años 2006 y 2008.

Audio

En aquellos años el Getafe disputó una final de la Copa del Rey ante el Sevilla y jugó la UEFA, donde sucumbió ante un todopoderoso Bayern de Múnich en los cuartos de final. Tras ello, bajó a Segunda Divisón en la campaña 2015-2016, pero regresó en la siguiente para vivir sus mejores momentos en el campeonato liguero donde llegó a rozar una histórica clasificación para la Champions League en 2019.

Presentada la reforma del Colisuem

El pasado 28 de diciembre, el Getafe presentó el proyecto de remodelación del Coliseum. La idea de la entidad que preside Ángel Torres es la de tener un estadio más moderno, con mayor capacidad y que sea funcional durante los 365 días del año.

Y así lo expresó el presidente del club azulón durante la tradicional copa navideña con los medios de comunicación.

Durante la presentación se proyectó un vídeo del estadio en el que se mostraba la idea principal de ampliar el aforo hasta las 20.000 personas.

Imagen del nuevo Coliseum

Además, la reforma conllevaría otros cambios como la eliminación del foso, el cierre totoal de los graderíos con la instalación de una cubierta que permite que todos los estadios estén protegidos bajo un techo.

El Coliseum, clausurado por unos incidentes durante el ascenso de 2017

Pese a la gran noticia de la reforma, el Getafe recibió un revés a los pocos días. El Comité de Disciplina de la RFEF confirmaba la clausura del estadio para el duelo liguero contra el Rayo Vallecano que inauguraba el año 2024 en Primera División. El encuentro finalmente terminaría disputándose en el estadio del Atlético de Madrid, el Metropolitano.

Pero la sentencia del Tribunal Supremo fue una dura noticia. La justicia decretó el cierre del campo por unos altercados que se produjeron durante un partido entre Getafe y Tenerife, de los playoffs a Primera División que se disputó el 24 de junio de 2017.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Coliseum Alfonso Pérez, estadio del Getafe.Cordon Press

El equipo presidido por Ángel Torres recurrió la sentencia y el fallo del Comité, finalmente, confirmó la clausura de un estadio que en los últimos tiempos también ha cambiado su nombre.

Ángel Torres ha pasado este jueves por El Partidazo de COPE para que Juanma Castaño le entrevistara. Y el presidente del Getafe reveló al director del programa sus intenciones al frente del club. "Llevo 23 años presidiendo el equipo y seguiré hasta que finalicen las obras de remodelación del estadio", empezó diciendo.

Y añadía seguidamente: "Será, más o menos, sobre la temporada 2027-2028. Pondré la bandera y dejaré que venga otro".

"El Getafe pertenece a dos empresas y a Ángel Torres, entre los tres tenemos el 99,15% del equipo, pero las empresas son mías. Empezamos siete u ocho, pero se han ido con el paso del tiempo", afirmó Ángel Torrres sobre la propiedad del Getafe.

Juanma Castaño preguntó al presidente del equipo madrileño si durante todos estos años ha recibido ofertas para vender. Y la respuesta de Ángel Torres fue contundente: "Nunca he negociado con nadie".

Y agregaba: "Nunca he vendido un club y no sé lo que puede costar el Getafe. Muchos me han querido comprar el equipo, la prensa lleva 25 años diciendo que lo he vendido y algún día acertará".

"Me llegaron a ofrecer 220 millones de euros y dije que no. La oferta llegó hace tres o cuatro años", confesó el presidente el Getafe a Juanma Castaño.

?? Ángel Torres, en @partidazocope



???? "Bordalás tiene contrato, pero si mañana viene un equipo grande y él decide irse, tiene la carta de libertad"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/0mfEgBmrZi — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 22, 2024

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ: https://t.co/OSyaGOtQIB