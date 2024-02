Sigue en directo la entrevista de Juanma Castaño a Ángel Torres, en El Partidazo de COPE

Es el presidente más veterano de Primera, 23 años, ¿,le queda mucho?: Hasta que termine el nuevo estadio, en la temporada 27-28. Pongo la bandera y que venga otro.

¿De quién es el Getafe?: De dos empresas y de dos empresas, que tenemos el 99,15%; pero las dos empresas son mías.

¿Cuánto cuesta el Getafe?: Nunca he vendido un club, he recibido ofertas pero no he negociado con nadie. El máximo que me han ofrecido son 220 millones de euros y dije que no; hará tres años o cuatro. Busco un proyecto bueno.

Cuando lo venda, ¿cómo se ve?: Viviré en Getafe hasta que vida. Me ha costado mucho llegar a donde estoy y tengo que dar ejemplo.

¿Cree que Rocha se va a presentar para la presidencia de la RFEF?: No hay mucho donde elegir. Lo de la renovación de de la Fuente es precipitado. Sería bueno que hubiera un candidato independiente que no tuviera que ver con el fútbol. No sé si Rocha se va a presentar.

¿Se lleva bien con Laporta?: Con Laporta, Florentino y Cerezo es con los que mejor me llevo. A Florentinno le he dicho que jugar en Europa hay que ganarlo en el campo.

¿Cómo es con Laporta en el palco?: Yo soy muy tranquilo, él sufre mucho y da patadas, pero es lógico en un equipo grande.

¿Es el momento de rascar en Barcelona?: Le vi ayer mejorando en N´ñapoles y está recuerpando bajas. Se nota que no es lo mismo Montjuic y el Camp Nou. A lo mejor salen relajados pensando más en el Nápoles.

¿Qué mentiras se han dicho? De Bordalás, de todo; le han llamado antifútbol y es un gran entrenador. Nos cogió en Segunda, lo subió y nos puso séptimo; y mira el año que llevamos.

¿Firma la permanencia?: Este año al permanencia va a estar muy barata. Dependemos de nosotros y tenemos que estar el 7-8 o 9.

¿Has cuándo estará Bordalás?: Si mañana viene un equipo grande y se quiere llevar a Bordalás, tiene la carta de libertad. Se ha dado cuenta que no todos los equipos son grandes, ya le pasó cuando se fue al Valencia.

¿Tiene abono?: Yo pago 490 euros por mi abono en tribuna, no sé quién se sienta.

¿Cuándo empiezan las obras?: En julio si no vamos a Europa, serán durante tres años. Lo vamos a hacer con dinero de CVC. Cuesta 40 millones y cabrán 19.000. Prefiero tenerlo siempre lleno que no ir a Segunda un año y que no valgan esas localidades.

¿Con quién se ha llevado mal?: He tenido distintas diferencias con Lendoiro porque nos picábamos a ver quién sabía más de fútbol.

¿Sigue viendo los partidos de categorías inferiores?: Más que de Primera.

¿Es verdad que habló con Guardiola?: