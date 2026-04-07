Albert Riera, entrenador del Eintracht, desvela la clave del Real Madrid para hacer daño al Bayern de Múnich: "Hay que jugarles a la espalda"

Albert Riera, actual entrenador del Eintracht de Frankfurt, ha analizado en 'El Partidazo' de COPE la eliminatoria de semifinales de la Champions League entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Aunque el técnico español considera que el conjunto bávaro es "un poquito más" favorito, ha desvelado la que para él es la principal debilidad del equipo alemán y la gran oportunidad para el Real Madrid.

EFE Harry Kane, en un partido con el Bayern

La presión asfixiante del Bayern

Riera, que se enfrenta a ellos en la Bundesliga, describe al Bayern como un equipo que no sabe jugar a otra cosa que no sea "ser agresivo en todos los aspectos". Según explica, es un conjunto que "no duda en ir hombre a hombre" y que ejerce una presión muy alta. "Tú tienes a Upamecano, que es el central, te está apretando y te está comiendo el cogote en tu área", ha comentado para ilustrar la intensidad de los alemanes.

Es un equipo que sale a apretar en todas las partes del campo" Albert Riera

Correr al espacio, la gran baza blanca

Frente a esa presión adelantada, Riera cree que el Real Madrid tiene la receta perfecta: "aprovechar los espacios a la espalda de la defensa". En su opinión, "el Madrid está muy cómodo con correr al espacio y con ocupar esos espacios". El técnico considera que al equipo de Kompany es al que "peor le viene" un rival con esas características, ya que "lo que no le gusta es correr para atrás".

Hay que jugarle detrás a la espalda, que es lo que les gusta menos" Albert Riera

Alamy Live News. Arbeloa en el partido de ida de la Champions contra el Manchester City

Para ejecutar este plan, la presencia de jugadores como Vinicius y Mbappé es fundamental. "Necesitas corredores, necesitas jugadores que piquen", ha afirmado Riera, subrayando que para un partido contra el Bayern es imprescindible alinear a los futbolistas más rápidos.

Un favorito con matices

Pese a la clara oportunidad para los blancos, el preparador español inclina "un poquito más la balanza para el Bayern". Riera advierte de la "muchísima confianza" con la que llega el equipo y del peligro de sus atacantes: "Olise, Díaz y Kane son tres jugadores que en tres jugadas hacen tres goles". Además, ha recordado que el Madrid debe sacar ventaja en la ida porque en Múnich "desde el calentamiento ya te están apretando".