el partidazo de cope
Joan Laporta, sobre el futuro de Hansi Flick en el caso de que él no gane las elecciones: "No soy de advertencias, pero... "
El candidato a la presidencia vincula la continuidad del entrenador alemán a la de su equipo directivo y señala directamente a su rival, Víctor Font
Publicado el - Actualizado
2 min lectura1:36 min escucha
Joan Laporta, candidato a la presidencia del FC Barcelona, ha lanzado una seria advertencia sobre la continuidad del entrenador, Hansi Flick, si no resulta ganador en las elecciones del próximo domingo 15 de marzo. Durante una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, Laporta ha vinculado el futuro del técnico alemán a la estabilidad de su actual equipo directivo.
La dupla Deco-Flick, en peligro
El nudo de la cuestión reside en la figura de Deco, el director deportivo. Laporta ha recordado que su rival en las urnas, Víctor Font, "dice que va a sacar a Deco". Ha destacado la "muy buena" coordinación que existe entre el director deportivo y el entrenador como una pieza clave del actual proyecto deportivo.
Si se va Deco, pues yo no me sentiría a gusto"
Para reforzar su argumento, Laporta ha citado directamente las palabras del propio entrenador alemán, quien ha mostrado su apoyo al candidato durante la campaña electoral. "Él ya lo ha dicho, 'si se va Deco, pues yo no me sentiría a gusto'. Lo ha dicho él, no lo digo yo", ha sentenciado Laporta en los micrófonos de COPE.
Un proyecto deportivo cohesionado
El candidato ha insistido en que la comodidad de Flick en Barcelona no depende solo de una persona, sino de un entorno de trabajo armónico. "Es Deco, es Boyan, es con Alesanco, es todo lo que envuelve al staff de de Flick, Alejandro Echevarría...", ha enumerado, subrayando que son "tantas, tantas razones por las que Flick está a gusto", además añadió que "no soy de advertencias, ni de amenazas, pero en un momento determinado hay un castañazo".
Víctor Font se ha convertido hoy en el peligro número 1 del proyecto deportivo"
Finalmente, Joan Laporta no ha dudado en señalar directamente a su principal adversario como una amenaza para la estabilidad del club. Con contundencia, ha afirmado que "Víctor Font se ha convertido hoy en el peligro número 1 del proyecto deportivo", elevando la tensión a pocos días de la cita electoral.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.