Joan Laporta, sobre el futuro de Hansi Flick en el caso de que él no gane las elecciones: "No soy de advertencias, pero... "

Joan Laporta, candidato a la presidencia del FC Barcelona, ha lanzado una seria advertencia sobre la continuidad del entrenador, Hansi Flick, si no resulta ganador en las elecciones del próximo domingo 15 de marzo. Durante una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, Laporta ha vinculado el futuro del técnico alemán a la estabilidad de su actual equipo directivo.

EFE Hansi Flick, presente en la presentación del libro de Joan Laporta

La dupla Deco-Flick, en peligro

El nudo de la cuestión reside en la figura de Deco, el director deportivo. Laporta ha recordado que su rival en las urnas, Víctor Font, "dice que va a sacar a Deco". Ha destacado la "muy buena" coordinación que existe entre el director deportivo y el entrenador como una pieza clave del actual proyecto deportivo.

Si se va Deco, pues yo no me sentiría a gusto" Joan Laporta

Para reforzar su argumento, Laporta ha citado directamente las palabras del propio entrenador alemán, quien ha mostrado su apoyo al candidato durante la campaña electoral. "Él ya lo ha dicho, 'si se va Deco, pues yo no me sentiría a gusto'. Lo ha dicho él, no lo digo yo", ha sentenciado Laporta en los micrófonos de COPE.

EFE Deco

Un proyecto deportivo cohesionado

El candidato ha insistido en que la comodidad de Flick en Barcelona no depende solo de una persona, sino de un entorno de trabajo armónico. "Es Deco, es Boyan, es con Alesanco, es todo lo que envuelve al staff de de Flick, Alejandro Echevarría...", ha enumerado, subrayando que son "tantas, tantas razones por las que Flick está a gusto", además añadió que "no soy de advertencias, ni de amenazas, pero en un momento determinado hay un castañazo".

Víctor Font se ha convertido hoy en el peligro número 1 del proyecto deportivo" Joan Laporta

Finalmente, Joan Laporta no ha dudado en señalar directamente a su principal adversario como una amenaza para la estabilidad del club. Con contundencia, ha afirmado que "Víctor Font se ha convertido hoy en el peligro número 1 del proyecto deportivo", elevando la tensión a pocos días de la cita electoral.