Toni Freixa revela cómo le afectó que pidieran el audio sobre el caso Negreira: "Avisad al abogado del Real Madrid"

El caso Negreira, que ha sacudido los cimientos del fútbol español, ha encontrado un nuevo capítulo en las declaraciones de Toni Freixa, exdirectivo del FC Barcelona, durante su intervención en el programa El Partidazo de COPE. Freixa ha sido objeto de controversia por sus comentarios sobre los pagos realizados por el club catalán a árbitros, y sus palabras han tenido repercusiones significativas, incluyendo una solicitud oficial del Real Madrid para que se incorporen sus declaraciones al caso en curso.

Durante su intervención, Freixa comenzó con una broma, preguntando si el abogado del Real Madrid había sido avisado para tomar nota de la conversación, una afirmación que refleja su tono despreocupado ante la gravedad de los temas tratados. Esta actitud provocativa ha encendido aún más los ánimos en un contexto donde el escrutinio sobre las acciones del Barcelona es feroz.

En el programa, Freixa llegó a afirmar que los pagos a los árbitros se justificaban por un sentimiento de "maltrato" que el Barcelona ha experimentado a lo largo de los años. Dijo que el club ha sentido un trato desigual, sugiriendo que existía un "trato de favor" hacia otros equipos, lo cual, según él, es "evidente" y conocido por todos en el fútbol español.

Las palabras de Freixa han sido recibidas con una mezcla de sorpresa y escepticismo. El Real Madrid, que ha sido un acérrimo crítico de las prácticas del Barcelona en este contexto, no tardó en reaccionar. La solicitud para que se incluya el sonido de la conversación en el caso refleja la seriedad con la que el club merengue está tratando este asunto.

Toni Freixa revela cómo le afectó

La importancia de las declaraciones de Freixa es tal que pueden ser vistas como una confirmación de las preocupaciones que el Real Madrid y otros han expresado sobre la integridad del deporte. La broma de Freixa sobre la solicitud del Real Madrid para obtener la grabación del programa también ha sido polémica.

Al decir que le divierte que el club rival "se tome la molestia de presentar un escrito" para obtener una conversación que se desarrolla en un programa de entretenimiento, Freixa subraya la tensión existente entre los dos grandes clubes de España, pero la manera en que se manejan en público puede tener repercusiones que van más allá de la rivalidad deportiva.

Juanma Castaño preguntó a Freixa si le asustaba que el Real Madrid hubiera pedido la grabación, dejó claro que "estoy encantado, me divierte, me lo pasé muy bien": "Una institución que presume de tantas cosas, que se toman la molestia de presentar un escrito para una conversación, que tenemos así en un programa como el que tenéis y que tan bien lo pasamos, pues me llamó la atención".

Toni Freixa, con Joan Laporta

"Cuando uno pierde los papeles es capaz de hacer cualquier cosa", terminó su alegato Toni Freixa. Sin embargo, el trasfondo de la discusión es serio. La implicación de que el Barcelona, bajo distintas administraciones, ha estado involucrado en un esquema que compromete la integridad del fútbol es grave.

El caso Negreira

Freixa, al presentar una narrativa que casi parece justificar estas acciones, puede estar contribuyendo a una narrativa de victimización que muchos consideran inaceptable. Las declaraciones de Toni Freixa en El Partidazo de COPE han añadido una nueva capa de complejidad al caso Negreira.

Su mezcla de defensa del Barcelona y provocación al Real Madrid ha encendido los ánimos en un contexto ya tenso. A medida que avanza la investigación, será interesante ver cómo estas palabras pueden influir en el juicio y en la percepción pública del fútbol español en general.