Toni Freixa responde al Real Madrid por su última petición judicial por el caso Negreira: "Debe ser para desviar la atención"

Esta semana, el exdirectivo del Barcelona, Toni Freixa hizo unas declaraciones en El Partidazo de COPE sobre el caso Negreira que no han pasado desapercibidas para nadie.

Freixa llegó a señalar que los pagos a los árbitros se realizaron porque "en el Barça nos hemos sentido siempre maltratados".

Freixa apunta que el Barça siempre se ha sentido "con menos trato de favor o soportando el trato de favor que tiene el club, que es evidente porque todo el fútbol español lo sabe",

Y eso, según Freixa, llevó a que el Barça cometiera errores como que "un listillo te estaba vendiendo un servicio de lobby, no te preocupes que conmigo...yo te haré unos informes y te irá mejor... y al final un presidente tras otro, tras otro, tras otro, no se atrevía a quitar eso porque pensaba que aún nos iba a ir peor" aunque para ello hubiera que cuadriplicar el sueldo.

respuesta del real madrid

Ante esas palabras de Freixa, tal y como ha desvelado 'Libertad Digital', el Real Madrid ha remitido un escrito de cuatro páginas al Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona porque el equipo blanco considera que las citadas declaraciones de Freixa en El Partidazo de COPE dan a entender que el Barça pagó a Negreira para ser beneficiado por los árbitros.

PALABRAS DE FREixa

Toni Freixa, que semanalmente participa en un debate con nuestros compañeros de Esports COPE para analizar esta decisión del Real Madrid.

El excandidato a la presidencia blaugrana se mostró tranquilo y además ha lanzado un dardo al equipo blanco.

"Siempre al servicio y a disposición de la Justicia, si es que su Señoría llegue a considerar que mi declaración puede ser relevante, de quien no ha intervenido en nada y que no ha conocido siquiera a Negreira, y ni he dirigido media palabra nunca, ni él a mí, no sé qué declaración puede obtener...pero ya le diré a su Señoría si es el caso, que lo que hago es dar mi opinión sobre noticias que aparecen, como tantas personas que aparecen en los medios de comunicación", apuntó Freixa.

Y en relación a la decisión del Real Madrid de presentar un informe por sus palabras, Freixa contesta duramente al club blanco: "Lo que me llama la atención es que una institución centenaria y que presume de tantas cosas se tome esta molestia. debe ser para desviar la atención, para que no hablemos de otras cosas".

El propio Freixa, a través de las redes sociales, matizó sus palabras en COPE: "Hoy toda la caverna poniendo en mi boca palabras que NUNCA he dicho. Tienen como misión encubrir al club-estado de lo que TODOS hemos visto toda nuestra vida. Y están dispuestos a cualquier cosa. A difamar, injuriar y calumniar también. La justicia los pondrá en su sitio".