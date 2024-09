Toni Freixa diferencia a Florentino Pérez de Joan Laporta tras la polémica rueda de prensa: "10 u 11 años"

Joan Laporta volvió a tener esa imagen exultante de siempre en la polémica rueda de prensa que dio este martes para hacer balance del mercado de fichajes y del inicio de temporada del FC Barcelona. Algo que puso en valor Toni Freixa en El Partidazo de COPE y que le sirvió para comparar al presidente culé con Florentino Pérez.

Satisfecho con Flick. Contento por el liderato. Feliz por el peso de la Masia. Radiante con la incorporación de Dani Olmo. Orgulloso con el Spotify Camp Nou. Y tranquilo con Deco y el futuro del director deportivo. Joan Laporta no dudó en sacar pecho por el trabajo realizado durante el verano.

Se hicieron esperar las explicaciones de Laporta tras un verano marcado por las expectativas generadas. No se concretó el acuerdo con Nike, tampoco se cubrió el hueco de Líbero y los fichajes frustrados marcaron el verano de Deco y su equipo. A pesar de eso, el presidente del FC Barcelona lo tiene claro: "Estamos más fuertes que nunca".

AFP7 vía Europa Press Joan Laporta en rueda de prensa

El presidente reconoció, no obstante, que si no ha habido más altas es porque no lo han considerado necesario e insistió, además, que si no están en la regla 1-1 es porque la Junta no ha querido, pero está seguro de que la alcanzarán en los próximos meses. Joan Laporta se quedó a gusto en la rueda de prensa.

La polémica rueda de prensa

Joan Laporta no perdió la oportunidad de cerrar filas y mandar un dardo a la oposición: "Mucho tendrán que trabajar los desestabilizadores de fuera para hacer tambalearse a un club que este año cumple 125 años. Rechazamos las estrategias que pronostican horizontes devastadores que ni están ni se les espera".

"Hay prisa de fuera por controlar el club. Lo que lamentamos son las estrategias basadas en mentiras y ataques personales que continuarán, sobre todo si vamos bien", señalaba Laporta, "vuelve el caso Negreira, que no se aguanta por ningún lado y la prueba son las resoluciones judiciales que nos dan la razón".

El pleno de 12 puntos ayuda. El momento del equipo da brillo. Y el mandatario no escatimó en ensalzar ese presente esperanzador, aunque fuese omitiendo ciertos episodios que no han beneficiado a la imagen blaugrana. Él quitó hierro y los llevó a su terreno. Si Dani Olmo se quedó sin jugar las dos primeras jornadas fue porque no hacía falta, "había otras soluciones".

EFE El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta

Además, tras un verano en el que el propio Laporta se encargó de alimentar los rumores que vinculaban a Nico Williams con el Barça, el presidente se limitó a decir que no hablaría "de jugadores que no pertenecen al Barça por respeto al Athletic Club". Además, Dani Olmo le ha dado razones para no tener que pensar en el de Pamplona.

Toni Freixa diferencia a Florentino Pérez de Joan Laporta

Pero en El Partidazo de COPE el debate lo llevó Toni Freixa por otro lado: "Que el presidente del Barça salga públicamente en una rueda de prensa, de entrada, le diferencia del presidente del otro gran club español que hace como diez o 12 años que no da ninguna rueda de prensa".

El exdirectivo culé señala a Juanma Castaño que "no sé si alguna vez tendremos la ocasión de comentar en un programa como el vuestro, si algún día sale el presidente del Real Madrid en una rueda de prensa, si dice la verdad, si no la dice, si vende optimismo, si pone el foco donde le interesa como todo el mundo hace...".