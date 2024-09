David Sánchez carga contra Jon Uriarte por sus palabras de Flick a Nico Williams: ”Acomplejado”

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha dado por "cerrado" el caso de una posible salida de Nico Williams con el fin del mercado de fichajes y ha subrayado que el futbolista "ha dejado claro con hechos y con palabras que quiere seguir" en el equipo rojiblanco.

"Parece que hay una regla no escrita por la que todo futbolista que destaca tiene que aspirar a jugar en lo que algunos llaman grandes clubes. Me gustaría recordarles que el Athletic es un club grande de verdad: por afición, historia, palmarés, valores y filosofía deportiva, estadio, cantera, instalaciones y por ser único en el mundo", recalcó.

Por otro lado, el presidente no quiso desvelar si propondrán o no una ampliación de contrato a Nico y, por otro lado, aclaró que no hubo comida con la directiva del Barcelona en la previa del partido de liga de Montjuic del pasado 24 de agosto por "motivos naturales", relacionados con la agenda de los directivos del Athletic.

Una crítica al entrenador del Barcelona que llega en un momento dulce la temporada en el que el club catalán no ha perdido ni un partido, lo que le deja como líder de la clasificación antes del parón de selecciones. En su último partido, los blaugranas golearon al Real Valladolid siete a cero, en un partido en el que los pucelanos notaron la falta de Boyomo, ahora jugador del Osasuna. El encuentro estuvo liderado por Dani Olmo, que en menos de 15 minutos consiguió marcar un tanto, que fue anulado, y estrellar un remate claro al palo. Finalmente logró su premio en forma de gol en el minuto 82. Además, Raphinha marcó el primer 'hat-tick' de su carrera.

Mientras el Athletic, tan solo ha conseguido 4 puntos en esta temporada y ha perdido en la última jornada contra el Atlético de Madrid. Correa marcó en el tiempo de descuento para darle la victoria al club colchonero.

DAVID SÁNCHEZ, CONTRA URIARTE

Las palabras de Jon Uriarte se han analizado en El Partidazo de COPE y David Sánchez, colaborador del programa, ha valorado la intervención de Uriarte y la ha calificado como “lamentable”. También ha dejado claro que el entrenador del Barcelona no ha hecho nada mal: “A Flick si le da la gana saluda a Nico Williams y a nadie más. No tiene que ir saludando uno por uno a los jugadores. A mí me parece de presidente acomplejado”.

A pesar de que comprende ese abrazo al jugador, donde le daba la enhorabuena por la victoria de la Eurocopa 2024, Sánchez ha afirmado que entiende más una crítica a Laporta, Deco o, incluso, a algunos de los compañeros de selección que militan en el club blaugrana y que han estado presionando a Williams para que fiche por el Barça; que al propio Flick.

