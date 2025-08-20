Manolo Lama señala al jugador del Real Madrid que dará problemas a Xabi Alonso: "Es un alivio que no esté"

Tras la victoria del Real Madrid ante Osasuna en el cierre de la primera jornada de LaLiga, han quedado varias lecturas: la falta de rodaje del conjunto blanco, la aparición de los nuevos fichajes, algunos debuts destacados y la situación de Rodrygo, que no jugó ni un solo minuto.

victoria aburrida del real madrid

El brasileño atraviesa un momento complicado en el Real Madrid. Ya en el pasado Mundial de Clubes quedó claro que Xabi Alonso no cuenta demasiado con él, y la primera jornada de Liga ha confirmado esas sensaciones. A ello se suma la ausencia de jugadores importantes como Jude Bellingham y Endrick. El inglés, pieza indiscutible y ya con gran experiencia, y el joven brasileño, fichado como futura estrella con apenas 18 años, parecen tener más opciones de entrar en el once cuando estén disponibles.

la opinión de manolo lama

En Tiempo de Juego, Manolo Lama dejó una reflexión llamativa: según él, la actual disposición táctica de Xabi Alonso con un 5-2-3 no tendría hueco para Bellingham en su posición natural. “Para Xabi Alonso que no esté Bellingham, perdonad que os lo diga, es hasta un alivio. Porque ahora mismo, si lo metes en este equipo, te cambia el dibujo de lo que quiere Xabi Alonso”, señaló.

900/Cordon Press Real Madrid posando antes de jugar contra el Osasuna900/Cordon Press

Además, Lama apuntó que la vuelta del inglés obligará al técnico a tomar decisiones importantes en el centro del campo: “Xabi Alonso ya ha vuelto a jugar con dos abiertos, Brahim y Vinicius, con un ‘9’ como Mbappé y tres en el medio. Si metes a Bellingham, ya te tienes que ventilar mínimo a uno en el centro del campo”.